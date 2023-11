Rector de la UC por objeción de conciencia en propuesta constitucional: “Es a nivel de la libertad religiosa y no está de más ponerlo en la Constitución”

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en entrevista con La Tercera, se refirió al borrador constitucional que se plebiscitará este 17 de diciembre y lo calificó como “razonablemente positivo” y aseguró que “no hay un retroceso” respecto a la Carta Magna vigente.

El médico no considera razonable decir “que es mucho peor que lo que teníamos. Y aquí hay otro aspecto que es el tema de la certeza, el tema del cierre”.

La autoridad universitaria fue consultada por los puntos que generan diferencias en la ciudadanía, uno de ellos es la objeción de conciencia, que ha despertado diferentes críticas, incluso se ha discutido que podría limitar el aborto en tres causales.

Ante esto, respondió que tras la aprobación del aborto en tres causales desde la Universidad Católica manifestaron la posibilidad de apelar a la objeción de conciencia personal e institucional.

Y añadió: “Me parece que es clave que exista la objeción de conciencia cuando uno, en conciencia, está siendo obligado a hacer algo que uno piensa que atenta contra principios fundamentales. El derecho a la vida, por ejemplo”.

Bajo esa misma línea, al ser interrogado sobre su postura ante la posibilidad que de aprobarse el texto esta facultad quedaría instaurada a rango constitucional, aseguró que “a mí me parece bien. Me parece que es al nivel de la libertad religiosa y que no está de más ponerlo en la Constitución”.

Ante el riesgo de la permanencia del aborto en tres causales, señaló que “puede haber siempre un riesgo de que la gente empiece a plantear objeción de conciencia frente a situaciones que no son de fondo ni fundamentales. Y entiendo que si eso se planteara así, el Parlamento y la ley que la va a regular deberían hacerse cargo”.