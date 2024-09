Revés en la Suprema: Las Condes extingue otro intento para evitar pagar indemnización de casi $ 10 mil millones a Inmobiliaria Nueva El Golf

Tras años de alegaciones ante tribunales, la jornada de este martes la Tercera Sala de la Corte Suprema comenzó a zanjar el debate judicial que mantienen la Municipalidad de Las Condes e Inmobiliaria Nueva El Golf y dio luz verde al fallo que obliga al municipio a pagar millonaria indemnización a la firma.

Lo anterior, como pudo conocer La Tercera, luego de que la Sala Civil declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por el municipio en contra de los ministros de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que declararon inadmisible apelación que interpuso la municipalidad con miras a revertir el fallo que los obliga a pagar cerca de $ 10 mil millones a la empresa.

De esta forma, la repartición comandada por Daniela Peñaloza acotó sus posibilidad para anular el millonario pago, pues ahora solo mantienen pendiente un recurso de casación, que, de todas maneras, no impide la ejecución del fallo que les impuso resarcir el daño causado a Nueva El Golf.

“El recurso de queja solo procederá cuando la falta o abuso se cometa en la dictación de una sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, o en una definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno. Que, atendida la naturaleza y lo decidido por la resolución recurrida, corresponde concluir que ella no se ajusta a las características de las descritas en el fundamento que antecede y que, por lo tanto, el arbitrio deducido no puede ser admitido a tramitación”, se lee en la resolución.

Y agrega: “En efecto, la resolución que se pronuncia respecto del recurso de hecho expresamente señala en su parte resolutiva que aquello declarado inadmisible es el recurso de apelación, manteniéndose la concesión de la casación en la forma interpuesta por la vía principal, de lo cual se sigue que el dictamen impugnado no pone término al juicio, como tampoco hace imposible su continuación”.

Así las cosas, la resolución firmada por los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza, Diego Simpertigue, y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Álvaro Vidal, dieron por inadmisible la acción del municipio.

El caso

La diputa entre Nueva El Golf y Las Condes data de 2018 y estalló a dos años de que la empresa obtuviera permiso de edificación para construir un lujoso proyecto de departamentos que estaría emplazado en Avenida Américo Vespucio esquina Renato Sánchez. Esto, dado que el alcalde de la época, Joaquín Lavín determinó anular el permiso de edificación del proyecto Vespucio 345.

Ante ello la firma, propiedad de los arquitectos Pablo Letelier y Juan José Gana, demandaron al municipio, enfrentando una serie de paralizaciones de las obras.

Acusaban que la Dirección de Obras Municipales (DOM) aplicó “erróneamente” el estándar de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), por lo que la seguidilla de acciones ante la justicia no se han detenido, a pesar de que los edificios fueron construidos.

La empresa, representada por el abogado Sebastián Yanine, alegó haber sufrido millonarias pérdidas económicas y exigió se indemnizada. De esta forma, el 11 de junio de este año el 4° Juzgado Civil de Santiago ordenó al municipio a pagar $9.400 millones a la inmobiliaria.