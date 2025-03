El coqueteo de Catalina San Martín con Chile Vamos y Evelyn Matthei

Entre la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI); y el jefe comunal de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave (ind.-UDI), la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sonríe a la cámara. En medio de la asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) que tuvo lugar en Viña del Mar, la bancada de alcaldes de Chile Vamos compartió con la candidata presidencial del bloque, Evelyn Matthei. Y San Martín, en su calidad de independiente, no se restó de esa cita.

La jefa comunal, quien optó por competir “por fuera” tras renunciar a Evópoli y enfrentarse a la carta de Chile Vamos a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, fue una de las sorpresas de la última elección municipal. La polémica por el alto sueldo de la exministra de Educación en la Universidad San Sebastián enredó el respaldo cerrado de la coalición a Cubillos e incluso, la excolectividad de San Martín terminó resolviendo libertad de acción a su militancia en la votación de dicha comuna.

Como sea, San Martín en más de una ocasión ha relevado su calidad de independiente y en una de sus primeras entrevistas con La Tercera tras el triunfo aseveró que “mi sensibilidad política es de centroderecha, pero no soy de Chile Vamos. No todas las personas que somos de centro-derecha militamos en partidos políticos o adherimos directamente a algún partido en particular”.

Tras asumir, mostró apertura señalando que si bien “el trabajo es con los vecinos, no descarto coordinarme cuando sea necesario con los partidos”. Eso sí, la alcaldesa de Las Condes nunca ha escondido su preferencia por Matthei para la elección presidencial.

En ese contexto, el encuentro dio paso a un espacio más distendido con los alcaldes. Junto a otros alcaldes del sector como el de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), o el jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias (ind.-UDI), compartió la misma mesa con Evelyn Matthei.

El acercamiento con la candidata no es nuevo. Antes del encuentro en la asamblea de la AChM, aseguran que San Martín y Matthei sostuvieron una reunión privada el martes pasado. Si esa cercanía abre posibilidades de colaborar activamente en la campaña de la exjefa comunal -dentro de los márgenes que se le permiten a los alcaldes-, en el entorno de la alcaldesa afirman que es muy pronto para asegurarlo.

Consultada por La Tercera, la alcaldesa de Las Condes afirmó que “desde muy temprano en mi vida política mi domicilio ha estado en la centroderecha. Independientemente de que en la actualidad no milite en ningún partido, ese domicilio no ha cambiado, ni mi apoyo a Evelyn Matthei. Desde antes de asumir la alcaldía he declarado que me parece la persona más indicada para sacar adelante el país en el próximo gobierno”.

La “arenga” de Matthei a los alcaldes

En su discurso, la exalcaldesa de Providencia afirmó que “nadie debería llegar a la Presidencia sin haber sido alcalde” y adelantó a los jefes comunales su estrategia territorial durante la campaña: “Le voy a pedir a todos ustedes que se activen de verdad. Vamos a armar una estructura y todos ustedes van a estar considerados”.

La abanderada de Chile Vamos señaló que “el trabajar en el terreno, directamente con la gente, el conocer a la directiva de la junta de vecinos o a la señora que está preocupada de conseguirle algo a los adultos mayores, o conocer a los clubes deportivos tratan de sacar a los chicos de la droga (…) En el fondo, lo que les estoy tratando de decir, es que el día a día de la gente es lo que hace la diferencia. El alcalde incide en la vida cotidiana de cada persona”.

En este sentido, Matthei agregó que “lo que pretendo es que tanto en mi campaña, como después en el gobierno, estemos todos así de unidos con los alcaldes y las alcaldesas. Vamos a tener que trabajar todos juntos”.