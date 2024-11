Sabas Chahuán reconoce presiones políticas cuando era fiscal nacional: “Me amenazaron dos veces que iba a perder el cargo”

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán reconoció esta tarde que durante su período al mando del Ministerio Público (2007-2015) recibió presiones políticas para que no investigara algunos casos, aunque desistió de identificar a quienes habrían tratado de intimidarlo.

En declaraciones a Tolerancia Cero de CNN, mientras los panelistas discutían los alcances del caso Audio y la crisis de confianza en el Poder Judicial, Chahuán indicó que “a mi me amenazaron dos veces, no con matarme, pero que iba a perder el cargo”.

Consultado si quien lo amenazó tenía poder o se trató solamente de una bravuconada, Chahuán contestó: “No, no era solamente una bravuconada, porque fueron de acá y de allá (derecha e izquierda), uno y uno, que sí, tenían poder”.

En este sentido, Chahuán sostuvo que “uno de ellos me dijo, cuando tomé estas causas, ‘oiga, usted qué está haciendo, ¿va a investigar?’, ‘bueno (dije), si para eso me nombraron’”. Agregó que la persona en cuestión le insistió: “´pero van a caer todos, van a caer senadores, ministros, usted también (...) ¿así nos vamos a ir?’”, ante lo cual, el ex fiscal nacional aseguró que le replicó: “‘bueno, estoy haciendo mi pega, nada más’. Eso fue una amenaza”, destacó.

Ante esto, se le consultó a Chahuán si estos sujetos eran senadores, a lo que replica: “No. Bueno, uno sí”.

Tras la insistencia para que revelara los nombres, por la gravedad de sus dichos, Chahuán indicó que “no quiero adquirir una suerte de protagonismo forzado por una cuestión que pasó hace 10 años”. Agregó que “no resultó la amenaza, por suerte. Bueno, es que la amenaza era media ridícula: ’Oiga, usted si sigue haciendo su trabajo va a perder el cargo’”.

Requerido si las amenazas se registraron en el contexto del caso Penta -donde se investiga el financiamiento ilegal de la política-, indicó que: “sí, obviamente, pero no solamente el caso Penta. Penta, SQM y Corpesca, tomé las tres, porque como soy porfiado me metí en las patas de los caballos”.

Sin embargo, aseguró que cumplió con su labor y las amenazas no llegaron a nada.