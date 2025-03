Sebastián Naveillán, comisionado para la Paz para La Araucanía: “Tenemos que llegar con una propuesta, una nueva prórroga está descartada”

A 25 días de que se cumpla el plazo para que la Comisión para la Paz y el Entendimiento le entregue al Presidente Gabriel Boric su propuesta para construir una solución a largo plazo que aborde la violencia en la Macrozona Sur, el comisionado Sebastián Naveillán (34), presidente de la Asociación de Agricultores Malleco y simpatizante del Partido Republicano, destaca los avances de la instancia creada por decreto con representación del oficialismo y la oposición. Pero reconoce que aún no hay un acuerdo frente al asunto más importante: la restitución de tierras.

Sin embargo, advierte que no hay espacio para una nueva prórroga y hace un llamado a dejar de lado las diferencias ideológicas para llegar a un acuerdo que beneficie a la región y al país.

¿Cómo ha funcionado la comisión desde la última prórroga?

De buena forma. La semana pasada sesionamos el martes; esta semana será el jueves y probablemente el viernes. Hay un compromiso real de todos los comisionados de poder llegar a un acuerdo. Sin duda que todavía hay temas complejos que están en discusión, pero se ha ido avanzando. Las pequeñeces ideológicas no pueden seguir, tenemos que saber poner al país por delante.

¿Cuáles son esos temas complejos que aún no se resuelven? La comisión deberá terminar en menos de dos meses.

Sin duda que el tema tierras en su conjunto. Es uno de los puntos que todavía estamos afinando, viendo cómo se le da una salida. Sin duda debe ir de la mano con compensaciones y prestaciones del Estado hacia el territorio. Todos sabemos que la tierra es un recurso finito. Esto va muy de la mano con la gran cantidad de hectáreas que hoy han salido del sistema productivo. Hemos tenido una merma del 43% de las hectáreas cultivadas de trigo, por ejemplo, que se ha dejado de producir La Araucanía. Por eso es importante que estas mismas alternativas que nosotros hagamos tienen que ir de la mano con compensaciones nuevas. Por ejemplo, creo que hay que ahondar en nuevas alternativas, como hospitales interculturales en la zona; universidades que también tengan un carácter y un componente distinto más arraigado a la zona.

¿Y hay temas que ya estén resueltos?

Aún no, faltan detalles. Pero estamos cerca de aprobarlos y hay bastante consenso. Pero no quiero quemar el pan antes de sacarlo del horno.

En cuanto al tema de tierras, ¿tienen un estimado de cuántas hectáreas están en juego?

Está todavía en discusión. El punto tierra no está zanjado, entonces puede que te diga un número ahora y eso mañana cambie. Estamos viendo la mejor alternativa, que no ponga en jaque al desarrollo de la región.

¿Pero hay alguna cifra aproximada?

Estamos todavía avanzando. No me atrevo a darte ninguna cifra por un tema de responsabilidad.

En su momento, la comisionada Carmen Gloria Aravena mencionó en conversación con La Tercera que veía complejo llegar a un acuerdo. ¿Hoy esa percepción cambió?

Si no hay acuerdo general entre todos, no hay acuerdo finalmente. Esto es por unanimidad. Sería una mala opción no llegar a un acuerdo. No es que estoy más blando, no es que perdí mis convicciones, pero sí creo necesario y oportuno llegar a un acuerdo. Las nuevas generaciones de dirigentes, tanto del sector privado como del mundo indígena, sí o sí necesitan entender que aquí tenemos que quedarnos todos en la región y queremos buscar una solución y una alternativa. Si seguimos la misma lógica de hace 10, 20 años esto va a ser una guerra civil.

La mochila para el Estado puede ser muy grande en términos económicos. ¿Cómo se van a hacer cargo de eso?

Se nos ocurren muchas ideas. Y muchas ideas se nos caen por temas de financiamiento. Es una realidad que el país ya está pasando por una estrechez fiscal no menor y muy importante. Y cuando digo que estamos tratando de sacar una buena propuesta, responsable, me refiero a esto también. Ya nos juntamos con el ministro de Hacienda, hemos estado conversando con ellos y esperamos sí o sí tener una propuesta que le haga sentido al país. Llevamos casi dos años en esto. Al menos yo no estoy disponible a haber perdido mi tiempo y hacer una propuesta que finalmente nadie la toma en cuenta.

¿Cuál fue el monto conversado?

$3.500 millones de dólares que costaría pagar la deuda prometida actualmente por el Estado. Eso es lo que el Estado hoy día tiene sí o sí. Estamos tratando de trabajar bajo esa cifra o viendo alternativas, porque aquí también hay que sumarle la reparación a las víctimas y eso también tiene un costo.

Como comisión, ¿han tenido oportunidad de reunirse con el Presidente para conversar los avances?

No. El secretario ejecutivo tiene la misión de juntarse con el Presidente y con otros ministros en la medida que nosotros también le vamos solicitando información o reuniones.

¿Se les ha traspasado urgencia o presión desde el gobierno para llegar a acuerdo?

El gobierno está a la espera de nuestras recomendaciones. Todos nos hemos sentido presionados tanto por el mundo político, público y la sociedad en general. Yo creo que es parte de la última milla que estamos jugando. Hay expectación y presión; todos sentimos que esto debe cerrarse.

Hoy sigue habiendo temas pendientes. ¿Se llegará con un informe el próximo 30 de abril?

Tenemos que llegar, no es posible una nueva prórroga. Está descartado de manera unánime. Creo que llegó el momento de que el país nos pongamos los pantalones y enfrentemos el problema y lo solucionemos.

¿Cree que con la entrega del informe el conflicto se solucionará?

No. El conflicto no se solucionará al día siguiente que entregamos el informe, por ningún motivo. Sí creo que la comisión va al menos a pavimentar la entrada a este camino. El conflicto tiene muchas aristas. Aquí hay leyes de por medio, aquí hay compromisos, hay un sinfín de cosas.

Cuando se anunció la nueva prórroga había inquietud por el hecho de que la comisión se viera entrampada por la carrera parlamentaria. ¿Ha sido así?

Todos los comisionados parlamentarios han estado presente y eso demuestra que siguen con el mismo compromiso inicial. Y hago el llamado a que se siga así, porque esto es un problema de estado, no político.