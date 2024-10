Minuto a minuto | Cubillos sufraga y critica manejo del caso Monsalve: “Estamos hablando de prácticas realmente chavistas”

Este domingo se realiza la segunda jornada de las elecciones municipales y regionales. El día de ayer el Servel cifró la participación en más de siete millones de personas, un 46,86 % del padrón total.

Sigue la jornada en el minuto a minuto a continuación:

10.13

Marcela Cubillos tras sufragar se refiere a caso Monsalve: “Es gravísimo (...) y más aún, un gobierno que conociendo la denuncia elige ponerse del lado del denunciado y no de la víctima (...) aquí estamos hablando de prácticas realmente chavistas, de un gobierno que utiliza la PDI para beneficio personal cuando están siendo acusados de un delito tan grave como la violación”.

10.04

Tras sufragar, José Antonio Kast se refiere a caso Monsalve y las elecciones: “Hoy podemos decir que es un día de contradicciones, por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, donde claramente no ha habido igualdad ante la ley, donde han habido autoridades que han abusado del poder, que han ocultado información a la ciudadanía, y eso es lamentable”.

Sobre si es necesario un cambio de gabinete, sostiene: “Nosotros le hemos planteado (al Presidente Boric) en distintas ocasiones que cambie sus equipos. En ninguna ocasión ha prestado atención a nuestras recomendaciones, pero a las pocas semanas que nosotros hemos hecho alguna interpelación, incluso alguna acusación constitucional, el Presidente ha tenido que hacer los cambios, que son de sentido común”.

“Lo más probable es que el Presidente tenga que hacer cambios en su gabinete, y esperamos que esta vez haga cambios razonables que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

10.00

Llega la candidata Marcela Cubillos a sufragar.

9.42

Carolina Tohá tras sufragar es consultada por el impacto del caso Monsalve en las elecciones: “Respecto de los últimos antecedentes, lo primero que voy a decir es que cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto”.

“Nuestro ánimo es que todo esto da mucha rabia, y es muy impactante. Sin embargo hoy día estamos en una eleeción, en un momento de esos que Chile en su historia ha tenido siempre como momentos luminosos, porque nuestra tradición erectoral es realmente impecable”, añadió. “En que confirmamos una y otra vez la opción por resolver nuestros temas por la vía democrática, y eso es lo que tiene que primar hoy día”.

“No vamos a permitir que se manche ni contanime con esta cosa realmente, tan repugnante, que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura, que hemos ido conociendo del caso Monsalve. No lo vamos a mezclar, no es el día hoy para analizar ese caso, mañana tendremos espacio para eso”, afirmó.

9.39

Llega José Antonio Kast a votar a Paine.

9.29

La ministra del Interior, Carolina Tohá, llega a sufragar a Estación Mapocho.

9.19

Tras sufragar, el subsecretario Luis Cordero abordó el caso Monsalve y el impacto en La Moneda: “La voluntad del Presidente y la voluntad del Ejecutivo es que todas sus autoridades que sean requeridas a declarar como testigo lo hagan y entreguen abiertamente todos los antecedentes de los cuales se disponen”.

“Una circunstancia de estas características tiene impacto en la gestión, pero el Estado tiene que seguir avanzando, el gobierno tiene que seguir cumpliendo su función y, bueno, yo estoy acá por esas razones”, indicó.

Sobre las elecciones indicó que “durante el transcurso de la noche hubo tranquilidad en relación al proceso electoral. No tuvimos ningún incidente en relación al resguardo de urnas. Y por lo tanto, el resto de los avances los vamos a entregar luego del comité operativo probablemente a mediodía.

El Subsecretario del Interior, Luis Cordero asiste a sufragar. Foto: Javier Torres/Aton Chile

9.04

Michelle Bachelet es consultada por el caso Monsalve: “Por supuesto que la situación es de suma gravedad, la justicia tendrá que investigar y sacar a la luz toda la verdad”.

“Todo lo que ha sucedido en el año, porque muestra distintos problemas que tenemos. Pero a pesar de eso, las instituciones han funcionado. La justicia está funcionando, se están investigando las cosas, y espero que haya justicia”.

“Lo que sí creo es que la violencia contra la mujer es inaceptable. Desde cualquier cargo que yo he estado, he luchado contra eso y lo voy a seguir haciendo. Y tiene que haber justicia, sea quien sea”, sostuvo.

8.58

Llega la expresidenta Michelle Bachelet a votar a La Reina, e indica: “Es super importante que la gente venga a votar más temprano (...) El municipio es la puerta de entrada de los ciudadanos”.

8.55

Llega el subsecretario del Interior, Luis Cordero, a la Estación Mapocho, a votar.

8.49

El alcalde Germán Codina, tras sufragar en el colegio San Carlos de Aragón, en Puente Alto: "

8.44

Así fue la apertura de mesas esta jornada:

Apertura de mesas en el segundo día de Elecciones Municipales 2024. Javier Torres/Aton Chile

Apertura de mesas en el segundo día de Elecciones Municipales 2024. Javier Torres/Aton Chile

Apertura de mesas en el segundo día de Elecciones Municipales 2024. Javier Torres/Aton Chile

8.40

Servel entrega recomendaciones para sufragar:

8.32

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destaca en Cooperativa el funcionamiento de los servicios rurales en la primera jornada de votación, añadiendo que “ya votó casi la mitad del padrón, por lo que estamos preparados para recibir a la cantidad de pasajeros que vimos ayer”.

8.24

El Colegio Médico de Chile entrega recomendaciones para esta jornada en donde se pronostican nuevamente altas temperaturas, tales como usar ropa cómoda adecuada, utilizar protector solar y mantenerse hidratado.

8.18

Servel comunica que tras el retiro de urnas y útiles, se están reinstalando las mesas para comenzar con la segunda jornada de elecciones.

8.13

Temprano esta jornada se genera una fila de gente en la entrada del Centro Cultural Estacion Mapocho.

Se genera fila de gente en la entrada del Centro Cultural Estacion Mapocho en este segundo día de Elecciones Municipales 2024. Javier Torres/Aton Chile

8.05

8.00

Comienzan la apertura de las mesas a lo largo del país.

7.51

El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, recomienda para esta jornada de votación en Tele13 Radio “evitar ir a votar en los horarios de más altas temperaturas”.

“Podemos hacerlo en la mañana o cuando ya pasó el peak de temperatura”, indicó.

7.47

Comienzan a instalarse las mesas de votación en algunos locales.

7.43

7.30

Se da inicio ya a la apertura de bóvedas que mantuvieron los votos, que fueron resguardados durante la noche por las Fuerzas Armadas en todos los locales de votación del país. Las mesas de votación deben abrir a las 08.00 horas.