Senador Juan Luis Castro afirma que la SEC “es un león sin dientes ni muelas” y las empresas “pueden hacer y deshacer”

La mañana de este martes, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Energía del Senado, abordó en Radio Pauta la compleja situación que vive el país tras los extensos cortes de luz debido a los fuertes vientos que se registraron por el sistema frontal de la semana pasada. De acuerdo al último informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), más de 100 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

Al respecto, el senador expresó que el temporal “desnudó una precariedad enorme en la cobertura en el sector de distribución eléctrica, que son monopolios en el país. Regulados, sí, pero con una deficiencia enorme de capacidad de mitigación, de reparación y sobre todo algo que no debiera ocurrir en estos tiempos, que es de información plena y transparente a los usuarios respecto a sus tiempos de reposición de suministro”

Esto, señaló, porque si bien todos entienden lo que pasó entre el jueves y viernes pasado en la zona centro-sur con el temporal, la respuesta por parte de la empresa no fue suficiente.

“Se vio muchos grados de desinformación, confusión, incluso no respuesta, o de anuncios de que ya la cuadrilla está por llegar, no llegó nunca. Cosas de ese tipo que irritan a la ciudadanía. Entonces, yo creo que es correcto la aplicación de las sanciones anunciadas por la Superintendencia, está citada”

Junto con esto, indicó que también le han hecho un emplazamiento a la empresa, “sobre todo a las tres grandes, que son CGE, Enel y Saesa”, para que dejen de cobrar la tarifa de distribución durante todo el resto del año. Con esto, bajaría la cuenta de la luz un 20%.

Consultado sobre el alza de la cuenta de la luz que ya había sido anunciado previo a los problemas restitución de servicio que se han regstrado, el senador expresó que “estamos frente a empresas que han tenido una larga historia en nuestro país, que han hecho muchas promesas de mejoras, de innovación, de cambio (...) No quiero hablar hacia ellas ni a favor ni en contra, pero creo que es obvio y natural que frente a lo que es el invierno propio -digámoslo con claridad, no es que aquí hubo un huracán, tampoco. Fue una intensidad de viento mayor que lo habitual, que no se veía hace tiempo, sí - pero la precariedad de las instalaciones, yo voy a eso, es tan alta que es lo que quedó en evidencia”.

“No le echemos la culpa al desastre natural de las dificultades de mantención de las líneas eléctricas en zonas urbanas y rurales. No es solo una circunstancia climática lo que aquí pasó, sino que hay también una falta de protección permanente al sistema de cableados”, sostuvo tajante.

Desde lo legal, expresó, no se necesitan más leyes, e indicó que “lo único que vamos a hacer en ley, y no es por este episodio en particular, sino que está prometido de antes, a raíz del subsidio, es que todas las multas, que pueden llegar hasta 30 millones de dólares anuales, irán al subsidio y no a las arcas del fisco”.

En esta línea, expresó que el problema finalmente es que “la Superintendencia de Electricidad y Combustible es un león sin dientes ni muelas (...) Es una institución muy disminuida. Le voy a decir un botón de muestra: en mi zona, que es O’Higgins, trabaja un funcionario con una camioneta y tiene que distribuir la bencina cuando va a controlar electricidad, cuando va a ver gas y cuando va a ver combustible. Es una cosa paupérrima”, expresó

“Entonces, aquí sí que se requiere poder fiscalizador de verdad, porque las empresas pueden hacer y deshacer”. afirmó el senador. “Este episodio reveló la debilidad de la SEC, reveló la audacia de las empresas, que la verdad prometían y prometían y no estaban cumpliendo”, afirmó.