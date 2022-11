Sistema de salud se refuerza: médicos especialistas aumentan más de 11% en dos años

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, ya avizoraba en mayo de este año lo que sería el aumento de las listas de espera como impacto de la pandemia: “La recuperación de atenciones es una de nuestras prioridades y estamos trabajando desde nuestra llegada al gobierno en distintas estrategias, que no sólo tienen que ver con la utilización de pabellones, sino también con el recurso humano (...), como la destinación de especialistas en territorios con más necesidad”.

Y en ese sentido, el último informe que el Ministerio de Salud envió al Congreso es alentador: en 2019 había 26 mil médicos con especialidad inscritos para ejercer, mientras que en 2021 se registraron 29 mil. Es decir, se configura un aumento del 11,5%. Y respecto a los profesionales sin especialidad, también aumentaron, pues en 2019 había 25 mil y en 2021 pasaron a ser 28 mil (12%).

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, destaca el aumento, sin embargo, advierte que “atenúa el problema, pero no lo resuelve. La mejor manera de ver que no lo está resolviendo es que hoy no hay capacidad para poder enfrentar la demanda de la población por especialistas y eso se expresa en las listas de espera, hay áreas donde la cantidad de especialistas es muy inferior a lo que es la demanda”.

De hecho, hace dos años la lista de espera para consultas de especialidad alcanzó 1.926.929 registros. Ahora, llegó a las 2.023.741 atenciones. Aunque la lista aumentó un 3%, los especialistas sostienen que la explicación no está en que los chilenos súbitamente hayan mejorado su estado de salud, sino en las dificultades para el acceso y otros factores, pues durante la crisis sanitaria la red asistencial volcó su atención en el Covid-19.

Por esta razón, Sánchez afirma que hay que hacer un cambio más profundo: “El aumento de médicos va a reducir las brechas, pero si no somos capaces de cambiar el modelo de atención tanto en el sector público como en el privado, las brechas no van a terminar, por muchos incentivos que haya para la formación de especialistas”. El académico agrega que “hoy tenemos un modelo de atención basado en la libre atención de especialistas y eso no puede ser. Cuando a alguien le duele la cabeza se va a un neurólogo, pues se cree que puede resolver (el problema), pero en los modelos de atención eficientes se derriba al especialista y no se va directo (a su consulta)”.

Pero no solo los médicos han aumentado, también lo han hecho otros profesionales del área de la salud. A diciembre de 2021, el Minsal contabilizaba un total de 686.447 personas habilitadas legalmente para desempeñarse en diferentes funciones de la atención de salud en el sector público y privado, cifra que representa un aumento del 7,9% respecto a 2020.

El aumento de los estudiantes de salud

El aumento de los especialistas en los servicios de salud también va de la mano del aumento del número de jóvenes que se matriculan para estudiar carreras relacionadas al área de la salud.

Así, el Servicio de Información de la Educación Superior (SIES) reportó en 2021 que la matrícula total de pregrado aumentó 4,6% respecto del año anterior, recuperándose a niveles similares a un año prepandemia (2019). Por área de conocimiento, en tanto, se observa que la salud se encuentra entre los programas que concentran la mayor parte de los estudiantes, junto a las áreas de tecnología, administración y comercio.

Por ejemplo, en 2017, 225.538 estudiantes se matricularon en alguna carrera relacionada con salud, mientras que en 2021 fueron 239.335, es decir, aumentó en 6%

En las casas de estudio también notan el incremento. Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, sostiene que “la universidad inició en el sur y actualmente cuenta con cuatro sedes y ha desarrollado todas las carreras del área de la salud. Más del 60% de nuestros estudiantes son del área de la salud, y ese es el énfasis principal que tiene nuestra casa. Además, hemos ido creciendo en cupos, por ejemplo desde 2017 a 2022 se han duplicado las matrículas para Medicina”.

Pérez agrega que “si uno compara con los estándares OCDE, nosotros estamos bajo el número de médicos en relación a la población. Esto explicaba la llegada de un gran número de profesionales extranjeros para suplir las brechas, pero yo creo que con las facultades de medicina que existen en el país vamos a ser capaces de cubrir esas brechas y contar con la cantidad de médicos y especialistas que el país necesita”.

Luis Jaime Gaete, exseremi de Salud y director de Especialidades Médicas de la Universidad Autónoma de Talca, coincide que hay un aumento significativo en los estudiantes de Medicina, pero al igual que Sánchez afirma que hay que reenfocar el sistema para terminar con las brechas.

“Hay que concentrarse en otras áreas, como en la atención primaria, ahí debemos concentrarnos para que la gente tenga una atención de salud de calidad y equitativa”, dice Gaete.