Socavón en edificio Euromarina II: ministro Montes anuncia la contratación de peritos para determinar responsabilidades

En medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió este jueves al socavón que se produjo el fin de semana en el edificio Euromarina II de Reñaca, en la Región de Valparaíso, y que mantiene seriamente amenazado al complejo de 360 departamentos.

“Estamos también ahí con el máximo de despliegues. Ayer (miércoles) se trabajó todo el día tratando de evitar que llegue más agua a los socavones. Tenemos bombas y sistemas, incluso un hidrojet finalmente para que el agua no se vaya al socavón, que es lo que los técnicos determinaron que era lo más importante, que el agua de esta lluvia no se metiera al socavón y eso estuviera protegido. Y, a su vez, son 146 las familias que han salido del edificio para evitar cualquier situación que pueda profundizarse”, partió señalando.

Frente al hecho, el secretario de Estado anunció la contratación de peritos para determinar las causas y responsabilidades del deslizamiento: “Nosotros hemos adoptado la actitud de no especular al respecto. Lo que hicimos ayer es contratar peritos, para que pudieran determinar las causas del socavón que se provocó y los efectos laterales que está teniendo”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

“Simultáneamente con esos peritos, contratamos una empresa cuyo objetivo principal es evitar que el agua llegue a los socavones de Euromarina II. La verdad que esas son medidas de reacción para evitar mayores situaciones de agua. Respecto a las causas, a las responsabilidades, es algo que estamos esperando el informe del perito”, explicó.

Minvu revisará legislación sobre construcción en dunas

Además, informó que revisarán la legislación respecto a la construcción en dunas, ya que este proceso -dijo- “tiene que responder a estándares muy superiores a la construcción en otras partes del país, y la verdad es que (...) en este caso no había plan regulador, por lo tanto, no había normas que regularan con mayor estrictez la construcción de vivienda”. En ese sentido, desde la cartera buscarán que “cuando no haya plan regulador no se pueda construir”.

“En segundo lugar, que el plan regulador no solo puede ser un criterio municipal, sino que tiene que tener un conjunto de normas que lo orienten a nivel más general, porque las dunas, si bien son diferentes unas de otras, todas tienen ciertos procesos comunes. Y en tercer lugar, hay que elevar el estándar. No puede ser que tenga este nivel de riesgo una construcción en dunas. O sea, por lo tanto, las empresas tendrán que elevar el estándar, pero eso tendrá que imponer a la autoridad”, agregó.

Socavón en edificio Euromarina II. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

En cuanto a las recomendaciones para quienes tengan que evacuar sus edificios, el titular del Minvu indicó que lo primero es “preocuparse de la vida de las personas y todas aquellas personas que están en zonas de riesgo, por cuestiones que pueden tener que ver con la historia, de cosas que han ocurrido antes, pero también con algún fenómeno nuevo”.

“O sea, el socavón en Viña del Mar ya había ocurrido hace poco, pero la verdad que pilló de improviso a toda la familia de ese sector. Primero, (llamamos a) cuidar la vida de los ciudadanos. En segundo lugar, las propias viviendas tenerlas en condiciones en que no se pase el agua. A todos se nos pasa un poquito el agua, pero hay que tomar las medidas preventivas. Y desde el punto de vista de los escolares, está claro que la idea es no salir, por eso no hay clases. Desde el punto de vista de los adultos que puedan no salir, mejor que no lo hagan para que estén bajo protección”, cerró.