Subsecretario Monsalve: “Organizaciones como la CAM tuvieron mejor voluntad de diálogo en el gobierno de Piñera que con esta administración”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó la capacidad de diálogo que han mostrado las organizaciones que reivindican el uso de la violencia para visibilizar sus demandas en la Macrozona Sur, como, por ejemplo, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la que a juicio de la autoridad no ha manifestado disposición para conversar con el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Pareciera ser que las organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco, como otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur, tuvieron mejor voluntad de diálogo en el gobierno del expresidente Piñera que con este gobierno”, manifestó Monsalve en el programa Días Contados, del canal Vía X.

Insistió al señalar que “estuvieron más dispuestos a conversar y a sentarse con el gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda o de centro izquierda”.

En esa línea, profundizó que “yo creo que las organizaciones que operan ahí, que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública: no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio. Esa es su política, es claramente conocida”.

Respecto a la dinámica de la organización y al arresto de su vocero y líder, Héctor Llaitul, Monsalve afirmó que su aprehensión no cambia la forma en que la CAM visibiliza sus demandas. “Yo creo que la política no la altera la detención de Héctor Llaitul, puede haber alterado la forma en que la organización se organiza, se despliega y desarrolla su estrategia, pero su línea política yo creo que no varía en nada”, aseveró la autoridad.

Salida de ministra Vega: “Si me citan a declarar, voy a asistir”

Durante el programa, el subsecretario Monsalve también fue consultado por la salida de Jeanette Vega, quien fuera ministra de Desarrollo Social y que recientemente fue citada a declarar en calidad de imputada por la llamada de su asesora Tania Santis al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

“La decisión del gobierno respecto a la salida de la ministra Vega, en su momento, no tiene que ver con nada judicial, tiene que ver con un criterio político. Fue por un criterio político, no había instrucción para llevar adelante eso, no hubo consulta para llevar adelante esos llamados y se consideró bajo un criterio político que había una responsabilidad que, finalmente, se acordó y la ministra presentó su renuncia y el Presidente de la República la aceptó”, afirmó Monsalve.

Asimismo, aseguró que, si él es citado a declarar “por supuesto que voy a asistir”, sin embargo, explicó que “por lo menos no tengo ningún antecedente que aportar a esa investigación. No solo porque no tuve conocimiento del llamado, salvo una vez que se conoció públicamente; y tampoco porque haya ni estado presente ni he tenido conocimiento de esa conversación, ni porque hubiera podido participar en alguna conversación. No tengo antecedentes que aportar a esa investigación”.

Respecto al llamado que selló la salida de Vega del Ejecutivo, el subsecretario del Interior reiteró que “lo que ocurre es que la decisión de con quién se conversa es una decisión de Gobierno, no es una decisión individual”.

“Evidentemente, como yo lo he dicho aquí, el Gobierno tiene voluntad de dialogar y conversar, pero la barrera, el límite, la frontera de ese diálogo no es una decisión individual, es una política de Gobierno y el Presidente de la República había sido muy claro respecto a la frontera de esa conversación: había dicho ‘vamos a conversar con todos quienes quieren paz, pero aquellos que ejercen hechos de violencia, hacen uso de armas, amenazan, amedrentan o agreden o colocan en riesgo la vida de las personas, para ellos hay una respuesta que es el estado de Derecho’. Yo creo que esa frontera el Gobierno la había resuelto y definido. Por lo tanto, lo bueno y lo malo puede ser relativo, pero los diálogos que se establecen para buscar acuerdos no son parte de una política individual, es parte de una política de Gobierno”, explicó Monsalve.