Titular de Ciencias, Aisén Etcheverry, afirma que Ministerio de Economía ha mantenido “permanentes” reuniones con Sinovac respecto a inversiones en Chile

Desde La Moneda, esta mañana la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, se refirió a la situación de la empresa farmacéutica china Sinovac, misma que el viernes pasado tomó la decisión de no instalar su centro de investigación en Antofagasta. A través de un comunicado, la farmacéutica explicó que dicha decisión se tomó en mayo del año pasado.

En concreto, la compañía china tenía contemplado construir un centro para la investigación y desarrollo en la región de Antofagasta y una planta en Quilicura.

Bajo ese contexto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó esta mañana que en las reuniones con la compañía, jamás abordaron el tema del norte “porque esa era una decisión que estaba tomada hace mucho tiempo”, sino que solamente se abocaron a una posible inversión en la Región Metropolitana.

“La noticia más reciente tiene que ver con una posible inversión en Quilicura. El tema de Antofagasta entiendo que es una decisión que se tomó hace bastante tiempo, y lo que señalé fue repetir lo que está en el comunicado de la empresa. La empresa ha dicho que tiene una fuerte presencia en Chile, tanto en materias de investigación y otros temas. Es un asunto que sigue evaluando, y que hay una decisión de invertir en Colombia, que se ha puesto como decisiones rivales, pero la empresa ha dicho que son mercados distintos. Esto no tiene nada que ver con temas de permisos o alguna falta de atención con la empresa. Todo lo contrario, yo me he juntado muchas veces con la empresa. Hay una muy buena relación con ellos”, señaló el secretario de Estado en radio Duna.

Bajo ese escenario, esta jornada, la ministra Etcheverry fue consultada respecto a las críticas que ha recibido e Ejecutivo, como la del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien apuntó a que “la permisología y la desidia del gobierno” habrían llevado a tomar la decisión de la farmacéutica de desistir construir su planta en en el país.

Al respecto, la ministra manifestó: “Quiero reiterar lo que dijo la empresa en su comunicado y el ministro Grau en su entrevista en la mañana, el gobierno tiene una permanente preocupación por los posibles inversores en reuniones que se hacen de manera frecuente, Sinovac ha estado trabajando con el ministerio de Economía de manera permanente en el tiempo y eso da cuenta que se están haciendo todos los esfuerzos como se hace con todas las empresas que quieren invertir nuestro país”.

Respecto a la relocalización de la planta, que sería construida en Colombia, Etcheverry indicó que “la misma empresa señaló y lo reiteró el ministro Grau en la mañana que una inversión no es excluyente de la otra, creo que eso de que ‘el uno o el otro’, está bastante claro que no es así, y respecto de las preocupaciones, al igual que todas las preocupaciones que tienen procesos complejos como la de generación de una inversión fueron abordadas, lo señaló el ministro hoy en la mañana y creo que su explicación del tema fue extremadamente clara”.

Por otra parte, Etcheverry destacó que “Sinovac está avanzando en temas de investigación con mucha fuerza con colaboración con la universidad Católica y de Antofagasta. Está desarrollando estudios clínicos y mantiene una actividad de investigación con distintos proyectos que a nosotros nos pone muy contentos”.