Tohá participa de responso de cabo Álex Salazar en Concepción

En la mañana de este martes, se confirmó el fallecimiento del cabo primero de Carabineros, Álex Salazar, quien permanecía en estado grave en el Hospital de Concepción, luego de ser atropellado por un delincuente venezolano durante un operativo policial en pleno centro de la ciudad penquista.

En las afueras del Hospital de Concepción, luego de confirmarse el deceso, la viuda del uniformado, Marly Victoriano, cuestionó al Presidente Gabriel Boric y señaló que le ha “mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir o dar la cara”. Al mismo tiempo, la afectada señaló que no recibiría al Mandatario “porque no es el momento. El momento era cuando él (Salazar) estaba acá, no ahora que no hay nada que hacer”.

Pese a ello, en representación del gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, arribó a la región del Biobío este miércoles pasada las 11.15 horas, en un vuelo junto al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, con quien se reunió ayer en La Moneda por el tono de las declaraciones de la autoridad policial cuando se conoció el fatal ataque en contra del cabo Salazar.

La ministra de Estado participó en la ceremonia de responso del carabinero fallecido, que tuvo lugar en la escuela de suboficiales de Concepción, y presentó las condolencias del gobierno a la familia del uniformado, pese a la negativa inicial que había manifestado la viuda del cabo a recibir a autoridades, especialmente al Presidente.

Tohá ingresó a la ceremonia acompañada del propio general director de Carabineros y, además, en compañía del fiscal nacional Ángel Valencia. En La Moneda desde un principio descartaron la posibilidad de que el Presidente Boric asistiera al funeral del funcionario policial, para no incomodar a la familia y en vista de que el Jefe de Estado se encuentra, además, en la región de Tarapacá.

“No corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte tratar de polemizar con el sentimiento de dolor de una madre, viuda, con dos hijos, que está sufriendo en este momento”, respondió Boric en diálogo con Radio Paulina tras ser consultado si asistiría a las ceremonias fúnebres.

El funeral del más reciente mártir de la institución policial, en tanto, se desarrollará mañana en la comuna de Cañete en la provincia de Arauco.

El hecho que provocó la muerte de Álex Salazar ocurrió la madrugada del domingo en la intersección de avenida Prat con Freire, en la capital del Biobío, cuando el cabo procedía a controlar a un conductor en estado de ebriedad que, para evitar el procedimiento, embistió al funcionario policial.

Gentileza Carabineros.

Citación de Yáñez a La Moneda

Luego de ser citado por la ministra Tohá a una reunión en el Palacio de La Moneda, el general director de Carabineros dio por zanjada la polémica que suscitaron sus declaraciones a raíz del ataque que sufrió el cabo primero de la institución que encabeza.

En concreto, la máxima autoridad de Carabineros emplazó a los parlamentarios a legislar sobre herramientas en el combate a la delincuencia para la institución que dirige.

“Hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos elementos que la ley le entrega. Ya basta”, fue parte del mensaje que envió ayer al Congreso el director general de la policía uniformada.

Gentileza Carabineros.

“A aquellos que tienen que legislar, aquellos que forman parte de las comisiones que tienen que trabajar en entregar las leyes y las normas, yo les pido que piensen en Alex”, y en los funcionarios de Carabineros que han terminado perdiendo la vida en función de su deber”, llamó Yáñez.

Sin embargo, tras salir de la reunión que sostuvo con la ministra del Interior, Carolina Tohá, moderó el tono de sus declaraciones, explicó su mensaje y llamó a preocuparse del fondo del problema.

“Siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo, de que el trabajo que se está haciendo en materia legislativa es tremendamente importante y así lo hemos conversado con la ministra para que los carabineros puedan trabajar de manera más tranquila, más segura. (...) Las cosas se pueden decir de forma distinta, pero el fondo no lo podemos perder”, insistió la autoridad policial.

En lo que va de 2023, se han registrado un total de 891 uniformados que han sido víctimas de un agresión - cifra que es mirada con preocupación desde la institución-, siendo Álex Salazar el primer mártir de la policía uniformada durante este año.