La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD) dio cuenta este domingo de los resultados de las medidas adoptadas la semana pasada, a propósito de los múltiples homicidios registrados en la Región Metropolitana.

Previo al balance, la ministra sostuvo una reunión con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, el delegado presidencial regional metropolitano, Gonzalo Durán (FA) y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó.

“En esta semana, a partir de las definiciones que se tomaron y de los refuerzos que eran necesarios producto de los violentos homicidios que se vivieron, particularmente esto fue grave en La Pintana y en la comuna de Puente Alto, el resultado ha sido de una acción policial muy intensa en estos días, con resultados muy significativos”, explicó la secretaria de Estado.

Tohá realiza balance de medidas de seguridad adoptadas tras homicidios en la RM y destaca que “en Chile los delitos violentos no quedan impunes” Jorge Loyola/Aton Chile

En esa línea, mencionó el operativo de Carabineros en Bajos de Mena, Puente Alto, que terminó con 23 personas detenidas y anunció que se reforzó la presencia policial de noche en La Pintana.

Asimismo, hizo un recuento de un operativo policial en Lo Espejo, donde se detuvo a 17 personas, la clausura de una discoteca en San Ramón vinculada a delitos, además de la captura de Elvis León -apodado como “Perro Elvis- quien tendría participación en una serie de homicidios en La Pintana.

Tras mencionar otros procedimientos policiales en Conchalí y Viña del Mar, donde se detuvo a 34 personas, 12 de las cuales estarían vinculadas al Tren de Aragua, la ministra destacó: “El día viernes tuvimos un operativo sin precedentes en La Pintana, porque se desarrolló de manera conjunta por ambas policías. Este tipo de trabajo no solo no es habitual, no tenemos registro de operativos de esta naturaleza en que ambas policías se desplieguen al mismo tiempo, y esto se hizo logrando plenamente todos los resultados que se buscaban, y dentro de los resultados está la detención de cinco personas, una de ellas vinculada a un homicidio y a dos homicidios frustrados”.

“En definitiva, lo que está mostrando este esfuerzo es que en Chile los delitos violentos no quedan impunes, que la Policía, el Estado, la Fiscalía, todos los organismos están desplegados para que cada vez que hay delitos de esta naturaleza la sanción llegue a los culpables, y no solo ello, para reforzar la presencia del Estado en esas comunidades donde se vive con temor, donde hay violencia, donde hay balaceras y donde se cometen delitos graves”, enfatizó Tohá.

Tohá realiza balance de medidas de seguridad adoptadas tras homicidios en la RM y destaca que “en Chile los delitos violentos no quedan impunes” Jorge Loyola/Aton Chile

Crimen en San Bernardo y captura de Elvis León

La secretaria de Estado también tuvo palabras para la detención de Elvis León y la balacera registrada en San Bernardo en la tarde del sábado, que dejó a un adulto y dos niños de 13 y 7 años heridos.

“Afortunadamente, se encuentran fuera de riesgo vital, con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Sin embargo, la naturaleza de este ataque muestra lo deshumanizada que puede llegar a ser la conducta criminal. La historia de cómo se llevó a este ataque es simplemente la banalidad del mal. ¿Cómo por una pelea menor se puede tomar medidas de esa naturaleza e ir a atacar a balazos un cumpleaños infantil?”, cuestionó.

Asimismo, reveló que “las personas vinculadas al ataque están identificadas y van a ser detenidas. Se está trabajando arduamente. La Policía de Investigaciones, que está a cargo de esta investigación, ya tiene bastantes elementos para construir todo el historial de lo que pasó y de cómo empezó este episodio en horas de la tarde. Estas personas que se encuentran en este momento prófugas, están siendo buscadas, van a ser encontradas y llevadas a la justicia”.

Por otra parte, en cuanto a la banda delictiva a la que pertenecía Elvis León -Los Cachorros- aseveró: “Nunca damos por terminada completamente la actuación de una banda porque uno no sabe, no conoce las relaciones que pueda haber y las personas que puedan decidir ocupar el lugar de los delincuentes que son detenidos cuando salen de circulación. Entonces el trabajo siempre persiste”.

“Y respecto de esa situación, aparte de reforzar la presencia de las policías, cosa que se ha estado haciendo y se va a profundizar con parte de las cosas que trabajamos en la reunión el día de hoy, estamos conversando y buscando con los municipios receptivos y también al interior del gobierno generar otro tipo de dispositivos centrados en la dinámica de los barrios críticos que requieren otro trabajo”, adelantó.