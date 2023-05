Tras 58 años de actividad la fundición de Codelco en Ventanas apagó sus hornos: ceremonia de clausura se efectúa esta jornada

A las 10.00 de esta mañana estaban citadas las ministras de Minería, Marcela Hernando y de Medio Ambiente, Maisa Rojas para participar de la ceremonia por el cese de las operaciones de la Fundición Ventanas de Codelco, en la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

La ceremonia, que se estima finalice a las 12.30, es encabezada por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el presidente ejecutivo de la cuprífera, André Sougarret y el gerente general de la División Ventanas, Ricardo Weishaupt.

Según dicta a invitación, la actividad tiene por objetivo “reconocer y agradecer a los trabajadores y trabajadoras que han sido parte de esta historia y forjaron el imborrable legado de nuestra fundición”, que hasta ayer -y por 58 años- procesó concentrado de cobre de la pequeña, mediana y gran minería del país.

Ayer, a eso de las 11.30, los trabajadores dieron por concluidas las faenas en la fundición, la cual generaba grandes toneladas de dióxido de azufre al año, y era apuntada como una de las responsables de las intoxicaciones por gases que experimenta de manera frecuente la población de la zona, donde opera una veintena de industrias y está saturada de contaminación (material particulado) desde 2014.

Precisamente los recurrentes casos de intoxicación que han ocasionado cierres temporales de escuelas y niños con problemas de salud, son parte de las causas que motivaron la determinación.

Otra de las razones del cierre apunta a que la cuprífera ya no era rentable, puesto que, a medida que se fueron implementando mayores requisitos en pos de la salud de la población y el cuidado del medioambiente, as industrias que operan en el cordón industrial tuvieron que adecuarse y responder a las nuevas exigencias, pero en el caso de Ventanas, la inversión resultó ser tan alta que no quedó otra que terminar con la operación, que, por lo demás, generaba pérdidas a Codelco.

El cierre de Ventanas es la medida ambiental número uno del gobierno, en el marco del Plan de 40 acciones para Concón, Quintero y Puchuncaví. En detalle, el Ejecutivo se comprometió a iniciar el proceso de cierre de la fundición, destacando “que disminuirá considerablemente el aporte de emisiones de Dióxido de azufre (SO2) y Material Particulado 2,5 (MP2,5)”.