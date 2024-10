Tras explosión en el INBA: diputados de oposición piden detectores de metales y controles policiales en accesos de liceos emblemáticos

Tras el incidente registrado el miércoles en el Internado Barros Arana (INBA) y que dejó a más de 30 estudiantes heridos por la explosión de artefactos incendiarios que estudiantes mantenían en uno de los baños del recinto, diputados de oposición plantearon elevar las medidas de seguridad en los liceos emblemáticos y emplazaron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a tomar medidas “drásticas y urgentes” para impedir este tipo de hechos.

La intengrante de la Comisión de Educación Karen Medina (ex PDG), fue enfática al señalar que “el Ministerio de Educación y este gobierno de turno deben hacerse cargo de los problemas que tenemos en los colegios, especialmente en los liceos y sobre todo en los liceos públicos. No podemos permitir que sigan siendo centros de delincuencia. Lo que pasó ayer en el INBA, que puso en riesgo la vida de muchos estudiantes, no se puede volver a repetir”.

A lo anterior, agregó que ya “basta de seguir teniendo tolerancia con la delincuencia y además de eso hay que implementar con urgencia en estos establecimientos de alto riesgo detectores de metales, permitir que carabineros hagan rondas de vigilancia y que pueda incluso revisar mochilas. Basta ya de tolerar la delincuencia. Estamos formando personas de bien, no estamos formando delincuentes. No expongamos al resto de la comunidad educativa a tener que tolerar esto y poner en riesgo incluso su vida. Ministro (Cataldo), hay que tomar medidas drásticas y urgentes”.

Desde la bancada republicana, el diputado Stephan Schubert, quien también integra la Comisión de Educación, sostuvo que “en el Chile de Boric, no solamente son necesarios carabineros en las calles, ahora en los Cesfam y centros de salud, sino que también son necesarios en los establecimientos educacionales, junto con detectores de metales y junto con todo un equipo que permita revertir el resultado de esta siembra ideológica de los establecimientos educacionales que hoy día los tiene no aprendiendo, no haciendo clases, sino que haciendo bombas molotov, preparando panfletos y teniendo una actividad política a temprana edad en lugar de estar aprendiendo precisamente para, tal vez, tener una mejor actividad política con posterioridad”.

En este sentido, Schubert recalcó que “hoy día, para frenar esto, necesitamos detectores de metales, necesitamos controles a la entrada, necesitamos a carabineros en los pasillos, en las puertas. Aquí estamos en un momento crítico y hay que velar urgentemente por la seguridad de los menores y de los que trabajan en los establecimientos educacionales”.