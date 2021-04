Tribunal Constitucional rechaza inhabilitar a la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, en votación del requerimiento del gobierno por tercer retiro del 10%

El primer punto que revisó hoy el Tribunal Constitucional, en el marco de la discusión por el requerimiento del gobierno contra el proyecto de tercer retiro de las AFP, fue la solicitud parlamentaria, tanto de senadores como de diputados de oposición, para que la presidente del organismo, María Luisa Brahm, se inhabilite de esta votación.

Los cuestionamientos de los parlamentarios, que acusaron “imparcialidad” de la presidente del TC, surgieron por dos principales puntos: el primero, debido a que Brahm trabajó en el pasado como jefa de asesores del Segundo Piso de la primera administración del Presidente Piñera. El segundo, porque fue ella quien tuvo el voto dirimente que inclinó la balanza a favor del gobierno cuando éste presentó un requerimiento similar contra el proyecto del segundo retiro del 10%.

Sin embargo, con una votación de cinco contra cuatro, el tribunal rechazó inhabilitar a Brahm de esta discusión. Los ministros Rodrigo Pica, José Ignacio Vásquez, Nelson Pozo e Iván Aróstica votaron por acoger la solicitud de inhabilidad de Brahm, mientras que Miguel Ángel Fernández, María Pía Silva, Cristián Letelier, Juan José Romero y Gonzalo García la rechazaron.

Al interior del organismo, defendiendo su participación, Brahm sostuvo que ella no “tenía causal de inhabilidad” y rechazó que los congresistas tuvieran “legitimación activa” para solicitar su inhabilidad.

Luego, de esta votación, el TC revisará si el requerimiento del Ejecutivo cumple o no con los requisitos que establece la Constitución. Así lo explicó esta mañana el ministro de este tribunal, Iván Aróstica, al llegar a las dependencias del TC.

En la ocasión, Aróstica adelantó que hoy podrían haber distintos votos en comparación a los ocurridos en diciembre del año pasado, cuando el organismo también debió decidir en este aspecto. “Todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos”, dijo. En esa oportunidad, el voto dirimente de Brahm le dio la victoria al Ejecutivo por el segundo retiro del 10% de las AFP.