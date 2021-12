Vacunación contra el Covid: más de 2 millones de personas se encuentran rezagadas y podrían quedar con el Pase de Movilidad inhabilitado el próximo 1 de enero

A casi tres semanas de que se termine el año, más de 2 millones de personas mayores de 18 años se encuentran rezagadas en su vacunación, por lo que sus Pases de Movilidad podrían quedar inhabilitados el próximo 1 de enero si es que ya cumplieron los 6 meses desde su segunda dosis. Así lo informaron esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, junto a la seremi de Salud RM, Helga Balich, tras presentar el plan “No Invites al Covid-19″, iniciativa que refuerza las medidas de autocuidado para celebrar las fiestas de fin de año de manera segura.

“Son sobre 2 millones de personas que están rezagadas, y por lo tanto es un llamado muy especial, invitarlos a recibir su dosis de vacuna de refuerzo, que les va a permitir disfrutar, salir de su hogar y poder veranear tranquilos”, sostuvo la subsecretaria Valenzuela.

“En esta invitación, lo fundamental es decirles, ‘estamos con un programa de vacunación tremendamente seguro’. Este país ha sido modelo en tener las más altas de cobertura de vacunación, por lo tanto la experiencia que se tiene respecto de la seguridad de la vacuna es muy alta”, recordó.

Al respecto, esta tarde el ministro de Salud Enrique Paris también reiteró la importancia de la dosis de refuerzo, destacado que “quienes no tengan el Pase de Movilidad no podrán asistir a eventos masivos, restaurantes, cines o matrimonios. No tener el Pase de Movilidad significa que no tiene su dosis de refuerzo o, incluso, no tienen ninguna dosis de las vacunas”.

A la fecha, puntualizó, hay casi 700 mil personas mayores de 45 años a las que se le ha bloqueado el Pase de Movilidad porque no tienen su dosis de refuerzo. En cuanto a los mayores de 18 años que no se han vacunado con su dosis de refuerzo, indicó, hasta el momento son aproximadamente 900 mil personas.

En ese sentido, indicó la subsecretaria Valenzuela, tras colocarse la dosis de refuerzo, las personas deben esperar 14 días para desarrollar inmunidad y que el pase se habilite, por lo tanto tampoco es recomendable que se deje esto hasta última hora, o deberán estar con el pase inhabilitado mientras se complete ese período.

“No Invites al Covid-19″,

En cuanto al plan “No Invites al Covid-19″, la autoridad reiteró la importancia de si es que las personas han tenido alguna conducta de riesgo, se testeen para así no contagiar a otros durante las celebraciones de fin de año.

“Se esta haciendo esta campaña comunicacional, fundamentalmente a través de educación de todo lo que puede significar riesgo, y protección, y por lo tanto invitando a la población de que efectivamente llegue a una cena de navidad tranquila, en donde no esta contagiando a sus seres queridos porque se ha testeado”, señaló.

Para esto, sostuvo, existen 2.300 puntos a lo largo de Chile en donde las personas se pueden testear, de forma voluntaria y preventiva.

Sobre la fiscalización, la seremi de Salud RM Helga Balich destacó por su parte que lo fundamental es que se haga un escaneo del código QR para asegurarse que el Pase de Movilidad esté habilitado.

“En los últimos 2 meses hemos fiscalizado más de 2.600 locales comerciales, restaurantes, pubs, gimnasios, y la principal fiscalización es el cumplimiento del Pase de Movilidad (...) el cumplimiento no es solo mirar el pase: hay que escanearlo, porque ahí nos damos cuenta si esa persona tiene alguna indicación de aislamiento y si tiene el pase vigente”, añadió.

Además de esto, indicó, el local es el responsable de verificar que las personas que ingresan cumplan con el Pase de Movilidad. “Es en rigor, el organizador del evento quien debe fiscalizar. No sirve enviarlo antes, en el momento se debe escanear”, añadió

A la fecha, indicó, han dado inicio a más de 700 sumarios sanitarios por distintas medidas.