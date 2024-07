Van Klaveren califica reelección de Maduro como “irregular” y descarta que aumente migración de venezolanos hacia Chile

La mañana de este lunes, el canciller Alberto van Klaveren abordó en Cooperativa los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador a Nicolás Maduro por sobre el candidato opositor, Edmundo González.

De acuerdo a los resultados dados a conocer ya pasada la medianoche de este lunes por el CNE, y con el 80% de las mesas escrutadas y una participación de un 59%, Maduro obtuvo 5.150.09 votos, correspondiente al 51,2%, frente al aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que alcanzó 4.445.978 sufragios, llegando al 44,2%.

Al respecto, y consultado por los dichos del Presidente Boric, quien indicó mediante la red social X que Chile no reconocería ningún resultado que no fuese verificable, el canciller señaló que lo que esperaban es “tener conocimiento de las actas, es decir, que hayan observadores externos que puedan revisar las actas sobre las cuales basó el resultado que entregó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela”.

El Consejo Nacional Electoral, recordó, “es controlado por el gobierno de Venezuela, no es un órgano autónomo” como en Chile sucede con el Servicio Electoral. “Y la verdad es que es un problema que está presente en la institucionalidad venezolana, está totalmente controlada por el gobierno, y obviamente eso hace dudar de los resultados”.

En esta línea, sostuvo el canciller, los resultados de estas elecciones “no se condicen con encuestas que se han realizado y con conteos paralelos que se han realizado. Y nosotros creemos que es fundamental que efectivamente la opinión pública internacional y también la opinión pública venezolana pueda conocer exactamente las actas electorales que pueda haber, y también un informe de veedores internacionales o que pueda haber una revisión internacional de un proceso electoral que la verdad es bastante anómalo”.

Nicolás Maduro celebra los resultados tras la elección presidencial en Venezuela 29 de julio 2024. REUTERS/Fausto Torrealba

“Todos sabemos que las condiciones de acceso a los medios de las distintas partes en esta elección fueron muy poco equitativas. Pese a eso, la oposición venezolana aceptó el desafío de ir a la elección y la verdad es que no tenemos para nada la idea de que se ha expresado con claridad la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó.

Consultado sobre si estos resultados podrían generar una nueva ola de migrantes venezolanos a nuestro país, el canciller indicó que esperan que esto no se produzca, “básicamente porque esta reelección irregular del presidente Maduro, la verdad es que no altera la situación actual en Venezuela”.

“Lamentablemente no representa un cambio en la situación actual, y desde ese punto de vista, la verdad es que no esperamos un influjo masivo de venezolanos (...) Por lo demás, la situación actual en nuestra frontera es muy distinta a la que había hace años atrás: hay más vigilancia en la frontera, y la verdad es que la capacidad de Chile para seguir recibiendo inmigrantes es muy reducida”.

Alberto Van Klaveren e invitación del CNE al PC: “No me complica absolutamente para nada, porque yo respondo al Presidente de la República”

Por otra parte, y consultado sobre las invitaciones que realizó el Consejo Nacional Electoral a observadores internacionales, específicamente a figuras del Partido Comunista chileno y la postura de apoyo al régimen chavista que han expresado algunos, Van Klaveren expresó que como canciller “no me complica absolutamente para nada, porque yo respondo al Presidente de la República, quien ha bajado la línea de manera muy clara, y tiene una opinión que ha sido consistente”.

“Yo me guío por las instrucciones del Presidente de la República. Mantengo muy buenas relaciones con todos los partidos de la coalición, pero yo me debo al Presidente”, añadió, también señalando que una diferencia ideológica de este tipo al interior del oficialismo no es nueva en Chile, y que “incluso en los gobiernos de la Concertación hubo matices, percepciones distintas de las fuerzas políticas que integraban la coalición de gobierno, y eso nunca afectó la conducción de la política exterior”.

En este punto, y sobre los observadores, Van Klaveren destacó dos en especial, una delegación “lamentablemente muy reducida” del Centro Carter, que es un centro autónomo e independiente que estuvo y está presente en Venezuela, y también de una comisión de Naciones Unidas, que si bien no es una comisión de observación electoral, sí está presente, “y va a elevar un informe al secretario general de Naciones Unidas, que se va a referir obviamente a la naturaleza de la elección”.