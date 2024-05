Visita de fiscales venezolanos por crimen de Ronald Ojeda: Barros recuerda que causa es reservada para terceros

El fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, coordinador en la región de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, se refirió esta jornada a la presencia en Chile de fiscales de Venezuela en el contexto de la causa por el secuestro y homicidio del ciudadano de ese país Ronald Ojeda.

Se trata de Ángel Fuenmayor el director general contra Delitos Comunes y Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela.

Según comunicó la entidad persecutora de ese país al Ministerio Público chileno, la visita, que se desarrolla desde el martes 28 de mayo hasta el sábado 1 de junio de 2024, tiene por finalidad concretar “reuniones en materia de cooperación penal internacional con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda”.

Los fiscales venezolanos Ángel Fuenmayor y Álvaro Cabrera visitan Chile por la causa de Ronald Ojeda. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Barros explicó que la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía Nacional tomará contacto con Fuenmayor y Cabrera este jueves “en una reunión para efecto de intercambiar información”.

“Todas estas vinculaciones se producen a través de requerimientos de asistencia penal internacional, donde existen tratados internacionales y donde existe normativa nuestra, que nos obliga a operar en base a estos tratados y en base a estas normas jurídicas”, recalcó Barros.

A su juicio, esta visita debió haberse planificado con mayor “antelación, coordinación y en base también a los requerimientos de asistencia penal internacional”.

“A nosotros se nos prohíbe ir a otro país, en el fondo, a poder realizar cualquier actuación o diligencia. Por lo tanto, se tiene que hacer por los canales oficiales y la forma de hacerlo era de la forma que yo he indicado anteriormente. Eso unido al hecho de que la investigación se encuentra reservada, por lo tanto, malamente podría yo entregarle información referente a la causa”, planteó.

Sobre los motivos de la visita, pese a que no se entrevistará con los representantes del Ministerio Público venezolano, dijo que entendía que “la idea es de cooperación”.

“Ellos, ayer, entregaron el total de la información que faltaba. Se fue entregando por parte, pero el día de ayer ya finalmente se completó. Entonces, respecto a eso, decir simplemente que reunirnos con ellos es bien complejo, toda vez que las investigaciones, aunque no esté con la reserva que tiene el día de hoy para todos los intervinientes, sigue siendo reservada para terceros que no están vinculados a la investigación. Por lo tanto, sea hoy o sea en 20 días más, la situación no va a cambiar mucho respecto a eso, porque no puedo entregarles información de una investigación que es reservada para terceras personas”, explicó.

En ese sentido, precisó que el encuentro de los visitantes con la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía Nacional “básicamente va a versar sobre los requerimientos de asistencia penal internacional” que se hicieron llegar a Caracas y que entregaron en forma parcializada hasta este miércoles.

“Por lo tanto, la reunión va a versar sobre la forma de entendimiento en lo sucesivo, explicar también las razones de por qué no podemos en el fondo juntarnos con ella en una reunión y los temas de coordinación internacional que tienen que ver con la unidad de asunto internacional en marcha”, expuso el fiscal Barros.

Refiriéndose a Walter Rodríguez y Michael Villegas, el persecutor señaló que lo que se necesita “concretamente el día de hoy es que se ubique a las personas que están con una orden de detención y con aviso también por clave roja en Interpol para efecto de poder proseguir con los trámites que corresponden, que en este caso es pedir la formalización en ausencia a efecto de requerir posteriormente la extradición”.

“Tenemos dos órdenes de detención que están urgentes de personas que después de cometido el delito de secuestro por homicidio de Ronald Ojeda se fueron con destino al norte de nuestro país un jueves. El hecho ocurre un día miércoles 21 de febrero y el día domingo 25 ellos ya estaban saliendo con destino a Colombia y finalmente Venezuela”, agregó.