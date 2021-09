Vocera de la Suprema responde a críticas del gobierno por recursos que detuvieron expulsiones de extranjeros y dice que “pareciera que el criterio que debe cambiar es del Ministerio del Interior”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, respondió este miércoles a los cuestionamientos que ha hecho el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, al Poder Judicial por la acogida a recursos de amparo de extranjeros a los que se expulsó del país.

El sábado, durante una rueda de prensa realizada en dependencias de la PDI, el jefe de gabinete se refirió las acciones que el gobierno desarrolla en la frontera norte desde febrero, bajo el denominado Plan Colchane, para enfrentar la crisis migratoria. “Quiero decirlo sinceramente: el Plan Colchane no ha cambiado, como muchos creen. Lo que ha cambiado, lamentablemente, son los criterios de las cortes”, aseguró Delgado, cuestionando la “señal” que los tribunales dan a través de sus fallos que han impedido expulsiones de inmigrantes en condición ilegal.

Gloria Ana Chevesich fue consultada por esos dichos y señaló que “si el criterio ha cambiado, y es el criterio del Máximo Tribunal, pareciera que el criterio que debería cambiar suyo es el Ministerio del Interior”.

“Los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso de los migrantes, y que, con todo, las resoluciones que ha adoptado la autoridad en este caso concreto deben ser fundadas, esto es dar razones por las cuales una persona determinada ha sido expulsada del país y también darle la oportunidad de impugnar dicha decisión”, argumentó la vocera del máximo tribunal.

Chevesich expuso que al no estar implementado un conducto administrativo para impugnar “no queda otra que recurrir a los tribunales de justicia por la vía de la acción constitucional de amparo”.

Dichos de juez Urrutia

La ministra Chevesich se refirió a las afirmaciones que hizo el juez Daniel Urrutia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, acusando al Poder Judicial de ser un “cómplice pasivo” de violaciones de derechos humanos tras el estallido social de octubre de 2019.

“Debo manifestar que no comparto en absoluto las opiniones del juez Urrutia. No me voy a referir sobre lo que él ha señalado”, dijo la vocera de la Corte Suprema al respecto.

Chevesich añadió que “en mi opinión, los miembros de la judicatura deben ejercer su desempeño con independencia, la que debe ser interna y externa de manera imparcial, libre de todo prejuicio y no tener una postura definida previa respecto de las partes litigantes del juicio”.

“Sobre la materia, es interesante lo que ha dicho la doctrina, en el sentido que un juez es un juez en la medida que se comporte como un juez”, sostuvo la vocera del máximo tribunal del país.

Asimismo, explico que “son las cortes de Apelaciones las que deben velar por la conducta de los jueces y juezas que se desempeñan en su territorio jurisdiccional”, agregando que en el caso del juez “la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación dividida, decidió no iniciar un sumario administrativo de carácter disciplinario”.