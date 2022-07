Yarza por isapres: “Nuestro programa de gobierno no está pensado para que ellas quiebren, sino que vayan paso a paso con una transición”

En el último tiempo, las isapres han advertido sobre la compleja situación financiera en la que se encuentra la industria, incluso el jueves, a través de un comunicado, expresaron “que el sector se encuentra en una situación crítica”.

Bajo este escenario, en un nuevo balance de la evolución de la pandemia en el país, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, fue consultada sobre el futuro de las isapres y qué pasará con sus afiliados. Ante esto, Yarza aseguró que el ejecutivo “tiene un programa de gobierno y ese programa lo que propone es una reforma de salud donde el sistema va a ser universal, tal cual como la APS universal que lanzábamos ayer y allí se propone un camino para las instituciones de las isapres (...) ese camino es conformar como seguro complementario al sistema”.

Asimismo, la titular de Salud recalcó que “nuestro programa de gobierno no esta pensado para que ellas quiebren, sino que vayan paso a paso con una transición que permita que puedan pasar de isapres a seguros complementarios y eso es lo que debería ocurrir”.

En esa línea, indicó que, si alguna isapre llegase a quebrar, desde el ministerio se actuará con la “institucionalidad y nuestro programa da un camino cierto y claro para estas instituciones”.

“Si como pasó con Masvida el año 2015-2016, tiene algún problema de ese estilo que nosotros no lo avizoramos, lo que nosotros vamos a actuar es con la institucionalidad que existe en Chile en relación a cuando una de estas organizaciones tiene un problema o quiebra”, aseguró .

Pese a que las isapres advierten que que el sistema privado de salud del país está en riesgo, la ministra -siguiendo la tónica de los últimos días- se muestra escéptica con este escenario, destacando que en las últimas dos décadas, la industria no ha dejado de obtener ganancias, salvo el año pasado.

“Cuando uno observa la trayectoria de las isapres en términos de sus ganancias, por lo menos 20 años a la fecha, las isapres han mantenido de forma sostenida ganancias importantes, incluso en el año el año 2020 que es el peor año que hemos tenido desde el punto de vista sanitario”, señaló la secretaria de Estado.

Yarza, agregó que precisamente en el año 2020, las isapres “tuvieron ganancias, lo que estamos observando es el año 2021 no obtuvieron ganancias. Entonces la reflexión que hacemos nosotros, mirando esa trayectoria y mirando los números de las ganancias es el escenario catastrófico que se señala no parece posible, porque una organización como esta, lo más probable es que guardaron para momentos como este, en 20 años ganancias, un año hubo perdidas, lo más probable es que tengan para poder resolver este problema transitorio. Así que ese escenario nosotros no lo vemos”.