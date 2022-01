Bienvenida democracia

SEÑOR DIRECTOR

Ha sido una semana particularmente intensa en la Convención. Las discusiones en las distintas comisiones han tocando temas fundamentales para el futuro del país. Sin embargo, al mismo tiempo se ha ido construyendo una sensación de incertidumbre, alimentada principalmente por noticias falsas y la sobrerreacción de sectores más conservadores.

Estamos en un momento inicial del proceso de deliberación en las comisiones, las que deberán aprobar normas constitucionales en general, para luego dar la discusión sobre los detalles de cada artículo y votar en particular. Esto después debe traducirse en informes para ser debatidos en el pleno, el que, a su vez, deberá votar en general y en particular cada una de las normas propuestas. O sea, es un proceso largo y complejo en el que lo que hoy se está votando puede ser modificado en el futuro.

Este es un camino abierto, transparente y más inclusivo que cualquier otro proceso deliberativo que se haya realizado en Chile. Las críticas, opiniones y sugerencias son siempre bienvenidas. De hecho, son fundamentales para un debate que recién comienza. Pero debate no es sinónimo de conflicto. Tener diferencias legítimas no es sinónimo de quiebre institucional. Nuestra invitación es a no temerle a la democracia, a las nuevas prácticas políticas, a los debates de cara a la ciudadanía, sin cocinas ni defensa corporativa de intereses individuales por sobre el bien común.

Bárbara Sepúlveda Hales

Vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional