China siempre es un gran país responsable (una respuesta a Guy Sorman)

Por Niu Qingbao, embajador de la República Popular de China.

El 20 de febrero La Tercera se publicó una entrevista a Guy Sorman, profesor invitado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulada ¨El éxito de Nixon fue evitar un conflicto y convertir a China en una parte interesada en el mundo global¨, en la que el Sr. Sorman afirmó que Nixon convirtió a China en una parte interesada en el mundo global, lo cual no concuerda con los hechos. La verdad es que el mundo no es dominio de algunos países grandes, poderosos y ricos, sino hogar de toda la humanidad, por lo que todos los países son partes interesadas de igualdad soberana en la comunidad internacional y no necesitan la ¨ayuda¨ o ¨aprobación¨ de nadie más. En cuanto a la República Popular China, desde su fundación, siempre ha estado firmemente unido con los países del tercer mundo, oponiéndose conjuntamente al imperialismo y hegemonismo y ha hecho contribuciones importantes al mantenimiento de la paz mundial y la promoción de la causa del progreso de la humanidad. Se puede decir que independientemente de la visita de Nixon, China ha sido y será un gran país responsable en la comunidad internacional. A pesar de los muchos errores cometidos por el Sr. Sorman en sus comentarios sobre China, por el espacio limitado, aquí solo escogemos tres puntos para hacer aclaraciones.

Primero, el Sr. Sorman calificó las políticas de China en los últimos años como ¨un cambio constante¨, denunciando retrocesos en la reforma y apertura. De hecho, desde 1978 China ha venido impulsando la reforma y apertura con perseverancia durante décadas, y desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) en 2012, la profundización de la reforma integral ha sido puesta a nivel de la estrategia de desarrollo nacional y situación general. El Secretario General, Xi Jinping, ha dirigido personalmente el Comité Central para la Profundización de la Reforma Integral, el que ha revisado y aprobado más de 500 importantes documentos de reforma, y formulado más de 2000 planes de reforma. En noviembre del año pasado, en la VI sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China se examinó y aprobó la ¨Resolución del Comité Central del PCCh sobre los importantes éxitos y las experiencias históricas del Partido en su centenaria lucha¨ , la que expresa claramente que la reforma tiene solo forma de gerundio y nada de pretérito perfecto; ni el estancamiento ni el retroceso nos llevarán a salida alguna; hay que impulsar la profundización integral de la reforma con un coraje y una sabiduría políticos aún mayores. El XIV Plan Quinquenal de China (2021-2025) también pone énfasis en la necesidad de acelerar la construcción de una nueva configuración de desarrollo, tomando como esquema la ¨circulación dual¨ que se define por tomar el mercado interno como pilar principal, al mismo tiempo permitir que los mercados internos y externos se impulsen mutuamente, a fin de fomentar un mayor nivel de apertura hacia el exterior. Si dicen que China ha retrocedido en la reforma y apertura, ¿cómo se explican tantos hechos como que el comercio exterior chino ha superado los 6 billones de dólares y China se ha consolidado como la nación comercial más grande del mundo, el mayor socio comercial de más de 130 países y regiones, y uno de los principales destinos de las inversiones extranjeras y uno de los mayores inversores al exterior? Cabe preguntar si el Sr. Sorman está consciente de la constante profundización de las relaciones sino-chilenas de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida y de hechos como que China se ha mantenido como el mayor socio comercial de Chile durante 12 años consecutivos, el comercio bilateral ha registrado un aumento interanual del 39,8% el año pasado con un superávit de 9.864 millones de dólares para Chile, y la exportación a China representa el 38,4% del total de las exportaciones chilenas. ¿Acaso se puede descubrir el retroceso de la reforma y apertura de China en estas cifras?

Con respecto a los ejemplos dados por el Sr. Sorman, no vale la pena refutarlos. La elección de los dirigentes de China tiene arreglos institucionales claros y procedimientos normativos. No hace falta que el Sr. Sorman se esfuerce tanto para hacer especulaciones. Basta con seguir de cerca el XX Congreso Nacional del PCCh que tendrá lugar durante la segunda mitad del año corriente y la sesión de la Asamblea Popular Nacional que se celebrará en la primera mitad del año próximo. En cuanto a la regulación del mercado, las sanciones administrativas que la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China ha impuesto a ciertas empresas particulares, forman parte de los esfuerzos para combatir el monopolio y la competencia desleal, y mantener el orden de la competencia leal en el mercado. Tales esfuerzos, que se han emprendido sobre la base de la ley y de precedentes, son prácticas comunes y habituales de muchos países para gestionar las actividades económicas. No constituyen retrocesos sino más bien avances de la reforma y apertura. Con respecto a los asuntos de Xinjiang, China, siempre adhiriéndose a la igualdad, la unidad y la autonomía regional étnica, está comprometida a forjar un sentido de comunidad de la nación china. La lucha de China contra el terrorismo violento, el extremismo religioso y el separatismo étnico es precisamente para mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo de Xinjiang, y ha recibido un sincero respaldo y apoyo de todos los grupos étnicos en Xinjiang.

Segundo, la presunción de que la estrategia ¨tolerancia cero¨ de China contra el COVID-19 se encaminaría hacia una crisis económica e incluso afectaría al mundo es falsa. Ante la crisis mundial de salud pública más grave en el último siglo, una estrategia de ¨tolerancia cero¨ o ¨cruzarse de brazos¨, ¿cuál es mejor para la recuperación económica? Los hechos ya han dado la respuesta: adherida a la supremacía del pueblo y de la vida, y persistiendo en la ¨tolerancia cero¨ contra la pandemia, China fue la única economía principal que logró un crecimiento positivo en 2020 y en 2021 tuvo el crecimiento más rápido entre las economías principales, cuya contribución al crecimiento económico mundial alcanza 25%. China no solo ha logrado una fuerte recuperación económica, sino que también ha venido ayudando a los países en la prevención y el control de la pandemia, proporcionando materiales antiepidémicos como mascarillas y vacunas. Se desconoce si el Sr. Sorman ha vivido en Chile y ha tenido alguna experiencia de ponerse mascarilla o tomar el test PCR o recibir la vacuna. Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha dado cuenta de qué país provienen estos productos? Por supuesto, según la lógica del Sr. Sorman, China habría podido optar por el crecimiento económico temporal, ignorando la vida y la salud del pueblo. Pero el Sr. Sorman se va a decepcionar, porque China nunca lo hará.

Tercero, decir que China solo respeta Estados Unidos y no toma al resto del mundo con demasiada seriedad, es confundir el bien con el mal distorsionando los hechos. China no cree que exista una superioridad de algunos países y siempre aboga por la democratización de las relaciones internacionales, insistiendo en que todos los países, grandes o pequeños, sean iguales. China desarrolla activamente las asociaciones de desarrollo global, comprometiéndose a construir un nuevo tipo de relaciones internacionales caracterizadas por el respeto mutuo, la equidad y la justicia, la cooperación de beneficio mutuo y una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Por ejemplo, China mantiene una relación de coordinación estratégica de apoyo recíproco con Rusia, y también es socio estratégico integral de UE y Chile. De hecho, China ha establecido asociaciones de diferentes formas con 112 países y organizaciones internacionales. ¿De cuál declaración o acción de China se puede sacar la conclusión de que China solo respeta Estados Unidos y no toma a otros países en serio? ¿Es el objetivo de estos comentarios irreflexivos e imprudentes del Sr. Sorman sembrar discordias entre China y otros países?

Basta con leer las políticas oficiales de China y observar sus acciones concretas para evitar estos malentendidos, pero lamentablemente, el Sr. Sorman como catedrático no se ha dignado hacerlo. Cabe preguntar ¿cómo cultiva e imparte enseñanza a los demás?