Columna de Cristián Valenzuela: Los Angelitos de Boric

Si al comienzo del 2023 la noticia del momento eran los indultos del Presidente Boric a delincuentes y terroristas, la novedad 2024 son las pensiones de gracia que el mismo Presidente entrega a otro grupo de criminales. Cuesta entender que pasa por la cabeza de un Presidente para otorgar estos beneficios vitalicios a más de 50 delincuentes con antecedentes penales. ¿Para qué sirven los asesores presidenciales si dejan que cometa estos errores una y otra vez? ¿Qué pasa en La Moneda que permiten que el Presidente una y otra vez quede en ridículo frente a la opinión pública?

Es la ausencia completa del sentido común, que supuestamente es el más común de los sentidos, que tiene a este gobierno alienado de la realidad y expuesto a cometer estos bochornos semana a semana. Deben ser los mismos que aconsejan a los ministros que se juntan clandestinamente con empresarios en la casa de un lobista creyendo que eso no es lobby. Otro papelón.

Pero vamos a los casos concretos, ¿quiénes son algunos de los beneficiados por este acto de misericordia del Presidente?. Primero, un delincuente condenado por saquear un supermercado en Viña del Mar; segundo, otro delincuente condenado por intentar matar con una molotov a un Carabinero en Curacaví; un tercer angelito condenado por golpear a un cabo y un sargento en un control de detención; un cuarto condenado por lanzar piedras a Carabineros en Iquique y el último querubín por quemar una case de Carabineros en la plaza de Talca. Y esta es solo una muestra del total de “ciudadanos ejemplares”.

¿Qué virtud vio en ellos el Presidente que lo motivo a concederles “graciosamente” una pensión mensual de 400 mil pesos de por vida? ¿Será que el Presidente, en el fondo de su corazón, detesta a Carabineros y quiere premiar a quienes los golpean, agreden o intentan asesinar? ¿Será que valida a aquellos que saquean supermercados quizás, en un raconto de su propia y similar experiencia vital? No creo que sea así, por eso resulta inexplicable.

Justo en medio del debate de pensiones, donde el propio Presidente emplaza a la oposición a subir la PGU a 250 mil para apoyar a los abuelitos, al mismo tiempo que cual monarca concede una pensión jugosa a esta tropa de angelitos. ¿Qué pensarán los millones de pensionados que con suerte alcanzan la pensión mínima luego de trabajar toda una vida al ver que a estos jóvenes delincuentes se les premia por sus actos de violencia?

Yo no voté por este Presidente y asumo que no tengo derecho a pedirle nada. Pero como en pedir no hay engaño, le ruego que cambie a sus asesores y le tome el peso a lo que significa de verdad gobernar, partiendo por gobernarse a sí mismo. Este gobierno va a cumplir dos años de mandato y no puede seguir excusándose que está en la etapa de aprendizaje. Los chilenos tienen problemas graves de seguridad, salud, educación, trabajo y la economía, entre otras, y lo que menos necesitan es un gobierno que siga en el kindergarten o un Presidente que sigue repitiendo frases grandilocuentes (esas mismas que dijo que jamás iba a usar) y lugares comunes que lejos de resolver problemas, los terminan incentivando por la evidente incapacidad que tiene el gobierno en su actuar.

Quizás es hora de tomar unas buenas vacaciones en Magallanes, despejar la mente por unos días y volver con las energías renovadas para comenzar en marzo a hacerse cargo del país que usted prometió respetar y honrar al asumir el cargo.