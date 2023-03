Columna de Kathleen Barclay: “EmprendedorAs: El estándar dorado”

En Endeavor estamos comprometidos con la visión que emprendedores de alto-impacto transforman economías.

Las mujeres que emprenden pueden impulsar aún más las transformaciones económicas que Chile necesita. Estudios internacionales estiman que cerrar las brechas para emprendedoras podría impulsar la economía global en más de US$ 5 trillones. Esta cifra implica diversos beneficios, pero ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres al emprender? Primero, las normas y prácticas de caracterización socio cultural. El papel tradicional de la mujer ha sido el de principal cuidadora de la casa y de los niños, sin compensación económica, pero salir de este rol ha sido mal visto en muchos casos limitando que las mujeres sigan carreras profesionales, incluyendo emprendimientos.

Un segundo desafío es la falta de acceso al financiamiento. En el mundo, apenas un 2% se destina, a través de capital de riesgo, a emprendimientos liderados por mujeres. Adicionalmente, la mujer promedio gana menos, por ende, ahorra menos y tiene trabajos menos seguros, lo que limita su “colchón” para enfrentar fracasos empresariales o crisis económicas.

El tercer factor se relaciona con que las mujeres tienen menos confianza en sus propias capacidades y más miedo al fracaso. En mi experiencia, esto es lo más recurrente que me ha tocado presenciar desde el rol de mentora. Simplemente subestiman lo que son capaces de hacer. La buena noticia es que identificando aquel punto y mostrando confianza en ellas, se puede solucionar con facilidad, mucho más que los asuntos culturales o económicos.

Sin embargo, existen otros temas relevantes y de igual importancia como la falta de acceso a redes y mentores, que son esenciales para desarrollar oportunidades y para construir confianza y conocimiento. También está presente la brecha digital. De hecho, según indican The World Wide Web Foundation y The Alliance for Affordable Internet, la probabilidad que los hombres estén en línea es 21% más alto que las mujeres y llega a 52% en los países en desarrollo.

Con eso, queda en evidencia que es esencial potenciar modelos de referencia femenina. En Endeavor tenemos un directorio compuesto de 30% de mujeres además de muchos ejemplos de lideres femeninos transformacionales empezando con nuestra co-fundadora de Endeavor Global y pasando por emprendedoras chilenas que han impulsado una economía más equitativa y sustentable. Lo anterior, acompañado de un fuerte compromiso con la sociedad, participando en la academia y gremios e inspirando a las futuras generaciones.

Desde Endeavor somos un catalizador que busca minimizar muchos de esos desafíos, que se apalanca en un sistema de mentoría potente; un ecosistema de redes nacionales e internacionales amplio y profundo; además de acceso a las más importantes fuentes de capital de riesgo.

Pero estamos conscientes de que somos capaces de aportar mucho más, por lo que desde nuestro directorio hemos respondido al llamado de más acción, aprobando un plan para aumentar la proporción de participación femenina en la red a 25% en tres años. A ello se suma la revisión de nuestro proceso de selección para aumentar el número de emprendedoras a la red y el incremento de mujeres mentoras.

En mi vida personal, he enfrentado muchos de los desafíos que tienen las emprendedoras y veo cómo el ecosistema de emprendimiento en Chile está impulsando las transformaciones económicas que el país necesita, incluyendo el creciente papel e importancia de las mujeres. Tenemos una tremenda oportunidad de “scale-up” con más mujeres emprendedoras que impulsen las transformaciones que aportan un impacto positivo que necesitamos como sociedad. ¡Las EmprendedorAs son el estándar dorado que podemos alcanzar!

* La autora es directora de Endeavor.