SEÑOR DIRECTOR

El pasado 22 de junio se aprobó en general, en el Senado, el proyecto de ley sobre cuidados paliativos. Si bien reconocemos que este proyecto necesita ser mejorado, celebramos este avance pues dicho proyecto es sumamente necesario.

Los cuidados paliativos son realmente una respuesta integral frente a la enfermedad del paciente: consideran no solo el alivio sino la prevención del sufrimiento, no solo el aspecto físico sino también el espiritual, no solo al paciente sino también a su familia. Sin embargo, actualmente los cuidados paliativos son un derecho solo para los pacientes con cáncer, no hay suficiente presupuesto ni suficiente personal capacitado para otorgar dichos cuidados.

De forma paralela se tramita un proyecto de ley de eutanasia, que permite que el paciente pueda “elegir” terminar o no con su vida, pero éste ni siquiera considera los cuidados paliativos como requisito para acceder a la eutanasia.

Esperamos que el proyecto de cuidados paliativos sea aprobado rápidamente, pero debemos ser claros: la aprobación de los cuidados paliativos universales no puede ser una excusa para apoyar un proyecto de ley de eutanasia. Al contrario: este proyecto debe verse como la alternativa correcta frente al sufrimiento humano, la realmente compasiva y realmente respetuosa de la dignidad de toda persona humana, sin importar su edad o su enfermedad.

Rosario Corvalán

Equipo Legislativo

Comunidad y Justicia