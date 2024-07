Diálisis y discriminación

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile, el Estado debe proteger el derecho a la salud y su acceso libre e igualitario. Lamentablemente, quienes deben someterse a terapia de diálisis para sobrevivir (más de 25 mil personas, según cifras de la Sociedad Chilena de Nefrología), hoy no reciben el mejor tratamiento existente; podemos decir que hay una injusticia en el acceso a ese derecho constitucional.

A pesar de la contundente evidencia presentada y de los esfuerzos desplegados en el último tiempo, Fonasa aún no incorpora entre sus prestaciones la Hemodiafiltración de Alto Volumen (HVHDF, por sus siglas en inglés), diálisis que diferentes estudios científicos y la experiencia internacional han demostrado que mejora notablemente la calidad de vida y reduce en un 23% la mortalidad de los Enfermos Renales Crónicos (ERC). Al no tener código Fonasa, la HVHDF no está contemplada en las Garantías Explícitas de Salud (GES).

¿Por qué se priva a esos miles de chilenos que dependen de la diálisis el derecho a acceder a un tratamiento que puede cambiarles la vida? No es una situación aislada, ya que el 15,4 % de los chilenos mayores de 40 años sufre de ERC y, según estimaciones, nuestro estilo de vida hará que aumente esta cifra en los próximos años.

Muchos de esos próximos enfermos renales necesitarán de diálisis para suplir el funcionamiento de los riñones, y es deber del Estado asegurar el acceso a la mejor terapia, la Hemodiafiltración de Alto Volumen, la misma que hoy no está disponible para todos quienes la necesitan.

Rodrigo Orozco

Presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología