Hoy es posible proteger a los trabajadores de plataformas digitales

En diciembre del año pasado como Mutual de Seguridad empezamos a hablar con más fuerza del desafío país pendiente en cuanto a la formalización por parte del mercado laboral en Chile, con foco en que la mayor cantidad de personas que viven en nuestro país accedan a la seguridad social, la que a su vez se haga cargo de las necesidades y realidades de cada uno, ya sea en salud, prevención de accidentes del trabajo o jubilación.

Sabemos que existe un universo importante de trabajadores que hoy, por distintos motivos, están fuera del marco de protección de la seguridad laboral, y vemos con preocupación que la discusión regulatoria apunta más a transformar a estos trabajadores en dependientes, que en darles protección sin perder la flexibilidad que hace atractivo estos empleos para muchas personas.

En el pasado enero, lanzamos una innovadora alianza con Bicci -una nueva app de delivery de capitales chilenos- que permite dar cobertura de la seguridad social y, en particular, del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a sus repartidores (o trabajadores de plataformas digitales como los llaman las iniciativas legales que están en discusión). Nos motivó a hacer esto nuestro deber como entidad de la Seguridad Social, no esperar que exista una normativa que lo regule, sino buscar hoy soluciones para la realidad del nuevo mundo laboral.

Nos llena de orgullo y satisfacción ver que esta alianza provocara que un grupo significativo de aplicaciones, algunas que honestamente no conocíamos, nos llamaran con real interés para conocer lo que estábamos haciendo y ver cómo ellos también podían participar de esta solución. Sostuvimos muchas conversaciones y, siempre con el compromiso de dar protección a todos quienes trabajan independiente de su condición contractual, hemos comenzado a elaborar diferentes modelos que se adecuan a la realidad particular de cada plataforma y en especial a quienes prestan servicios para ellas. Esto nos lleva a concluir que lanzar una buena idea es contagioso y genera un sinfín de posibilidades para obtener soluciones a problemas que vemos cada día.

Lo anterior, no significa que la legislación no debe avanzar; pero nuestro llamado, conociendo la casuística de quienes prestan servicios para estas plataformas, es que la legislación reconozca las virtudes propias de estas nuevas formas de trabajo, evitando quedarse en la solución rígida y tradicional que pueda significar terminar con ellas, evitando llevar estas nuevas modalidades de trabajo a verse enfrentadas a soluciones que no sean aplicables. La cotización obligatoria para independientes que tributan a través de boletas de honorarios fue y sigue siendo un avance y solución para los trabajadores independientes estables, pero no recoge la realidad de la flexibilidad y movilidad de trabajadores independientes que necesitan la cobertura al momento de estar desarrollando su servicio y no después de la operación renta del año en que se hizo la retención.

Hoy está a la mano la solución de la cotización voluntaria como independientes a los diferentes sistemas de la seguridad social, que permite tener la cobertura que se requiere, en el momento que se requiere y por el monto por el que ellos decidan cotizar, sistema que no es muy conocido e informado por los distintos actores de la industria o el regulador mismo. Estamos ciertos que se necesitan algunos ajustes normativos que fácilmente podemos resolver, pero también estamos convencidos que se puede avanzar ahora protegiendo estas nuevas formas de trabajo, flexible, moderno y simple.

Como Mutual de Seguridad nos comprometemos a entregarles la protección en caso de un accidente del trabajo o enfermedad profesional, así como un programa de prevención de riesgos adecuado y que nos permita avanzar en una cultura de seguridad para contribuir al desarrollo de las empresas y el país.

-El autor es Gerente general de Mutual de Seguridad