Incendios y prejuicios

SEÑOR DIRECTOR:

Las tierras que hoy desde Santiago llaman Macrozona Sur siempre han sido objeto de deseo y disputa, y los incendios siempre han sido una de las formas más usadas para desplazar gente “indeseada”. Cómo olvidar las historias de mi bisabuelo, que tenía vecinos radicales que llegaron de otros lados, traídos por el Estado a vivir al lado de mi familia. Estos nuevos vecinos robaban animales, corrían cercos y amenazaban con incendiar todo si el abuelo no se iba de su casa. Hablo de las primeras décadas del siglo pasado. Por qué no se le ocurrió llamarlos terroristas, me pregunto yo.

En relación con los incendios de hoy, ese prejuicio actual es tan eficaz que consigue eliminar el sentido común de aquellos que hoy alzan la voz bajo una problemática válida, pero no se dan cuentan de que su prejuicio no solo los deja en evidencia, y aportan a profundizar más el problema.

Varios salieron a vociferar contra los terroristas del sur que queman Malleco; pero pocos se dan el trabajo de ver el mapa y usar el mínimo sentido común para notar que los incendios son precisamente al lado y en las principales comunidades de la provincia.

La pregunta que queda es ¿quién gana con que se quemen las comunidades y alrededores? A priori, puedo apenas adelantar que los más perjudicados son los peñy y lamien del sector; los que ganan, lo dejo a análisis de su sentido común.

Jaime Huenchuñir

Empresario - Presidente de la Confederación Económica Mapuche