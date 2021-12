Internacionalizarse para crecer

Estamos claros que hoy apostar por la innovación y la digitalización, y la implementación de la sostenibilidad son factores fundamentales a la hora de plantearse un salto relevante en el emprendimiento, pero ¿la internacionalización está en la mente de todos los emprendedores?, la verdad es una apuesta que aún varios ven como riesgosa o poco relevante siendo que hacer un match entre lo que nos entrega el mercado interno y la exportación es lo que nos permitirá proyectar un crecimiento acelerado de cara al futuro.

Internacionalizarse significa tomar las oportunidades que existe en un mundo cada vez más globalizados y hacerlas nuestras, teniendo directa relación con el valor agregado que podamos darle a nuestro producto o servicio, aumentando así la competitividad. Por ello, conectar con el ecosistema de innovación en distintos mercados y desarrollar y fortalecer relaciones que nos permitan acceder a redes locales es fundamental.

Salir al mundo, no solo significa instalarnos a vender o exportar a un nuevo mercado, permite a los emprendedores y emprendedoras abrir los ojos respecto a las tendencias de innovación, inspirarse y exponerse a otros ecosistemas y empresas con modelos de negocio diferentes a lo que posiblemente vean localmente. Debemos ir más allá de los mercados que creemos nos pueden servir para ampliar las ventas.

Por ejemplo, muchas veces cuando los emprendedores chilenos piensan en USA, piensan en abrir oficinas en Miami, San Francisco o Nueva York, pero hay mucho más. Hoy finalizamos con un grupo de emprendedores la primera gira de internacionalización post pandemia en Texas. ¿Estaban todos los emprendedores participantes pensando llegar a Texas? Puede que un emprendedor no esté buscando relaciones comerciales inmediatas, pero siempre generar redes, aprender e inspirarse con nuevas experiencias es un enorme beneficio a mediano-largo plazo.

Este tipo de viajes genera vínculos que en el mundo virtual no existen. La conversación espontánea y la informalidad de la presencialidad genera oportunidades inesperadas, además del vínculo que se crea dentro del grupo que viaja, abriendo relaciones comerciales, y compartiendo problemas o desafíos en conjuntos.

Si bien estos espacios pueden ser difíciles de alcanzar para aquellos que están partiendo, es relevante que comiencen desde Chile a potenciar su futura salida, esto por medio de redes, participación en eventos, hablar con emprendedores locales que estén unos pasos más adelante en la experiencia, estar abiertos a aprender de otros y exponerse a nuevas realidades.

Estos últimos meses del año hemos visto grandes expansiones a través de la compra de empresas como Betterfly, Buk, Colegium, y estamos seguros que seguiremos viendo talento e innovación chilena expandiéndose no sólo en Latam, sino que también en USA, Europa, etc. Por ello, emprendedores, no se pongan un tope a su crecimiento, llegar a nuevos mercados es posible y es parte de la carrera de la que los invito a ser parte.

Hablar a viva voz como país de estas temáticas nos permitirá ir derribando los mitos y el temor existente y tener un ecosistema que lidere y represente a Chile en todo el globo. Los emprendedores deben visualizar la relevancia que significa internacionalizarse para crecer, pero también el compromiso necesario para hacerlo exitosamente en cuanto a recursos financieros y tiempo, y esa es nuestra labor. No dejemos de trabajar por nuestros emprendedores, acompañémoslos en este proceso, entreguemos apoyo estratégico y disminuyamos las burocracias que pueden frenar su despegue.

Camila Correa

Directora de Acceso a Mercados en Endeavor