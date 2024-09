La estrategia contra el sincicial en Chile.

SEÑOR DIRECTOR:

El 1 de abril comenzó la estrategia de prevención contra el virus respiratorio sincicial (VRS). Hito que ubicó a Chile como el primer país del hemisferio en implementar el uso de un anticuerpo monoclonal eficaz y seguro, el nirsevimab. Inmunizamos a tiempo al 98% de los nacidos desde abril, y al 90% de los nacidos entre octubre 2023 y marzo 2024. Logramos reducir un 80-90% la hospitalización por VRS, no hubo niños fallecidos por infección respiratoria en este invierno, y no suspendimos cirugías pediátricas.

Estos resultados fueron fruto del trabajo intersectorial entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de Chile, quienes trabajamos durante 2023 en estudiar la carga de enfermedad del VRS; la costo-efectividad del uso del monoclonal y en modelar el impacto en la red, incluyendo la reducción de camas críticas pediátricas y consultas de urgencia. Todo con el fin de generar evidencia científica nacional y de alta calidad para una adecuada toma de decisión de política pública, tal como ha declarado frecuentemente el Presidente Boric.

Chile estaba considerado para acceder al nirsevimab recién para la temporada 2027, pero nuestra demostrada capacidad de generar buenos datos y análisis que permitieran medir el impacto de la estrategia, como fue reconocido en la pandemia, así como nuestra exitosa historia de lograr altas coberturas de inmunización, acercó la posibilidad de adelantar la implementación en nuestro país.

La estrategia de usar nirsevimab para todos los niños y niñas, de forma universal, puso a Chile a la cabeza mundial de la protección contra el virus sincicial; ha atraído los ojos del mundo no solo por los impactantes resultados (se pueden revisar en la plataforma https://nirse.isci.cl/) si no también por la forma en que se gestó. Una vez más vemos el potencial transformador e innovador del trabajo conjunto entre la autoridad estatal, la academia y el mundo privado, particularmente en un área tan sensible y llena siempre de necesidades como es el sector salud.

Ximena Aguilera

Ministra de Salud

Leonardo Basso

Director Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) & académico Depto. Ing. Industrial, UCH

Juan Pablo Torres

Vicedecano Faculta de Medicina, UCH & investigador ISCI