La RUF y la política

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza (RUF), el “no” de las FF.AA. y la notificación de Defensa para que no se presenten al Senado, es relevante recordar qué es lo que se discute y plantear algunas precisiones.

La ministra del Interior dijo estar poniendo límites a militares y Carabineros. Sin embargo, las RUF no son para poner límites, sino para normar una acción que debe ser realizada por una institución del Estado; acción en este caso muy particular para los militares, pues no son estos quienes resguardan el orden público.

La ministra de Defensa argumentó estar protegiendo a los militares de la discusión política, lo que está muy bien, ya que por definición son y deben ser apolíticos, no deliberantes y responder al poder civil. Lo importante acá es que esa sea la real justificación y no el hecho de no estar de acuerdo con sus comentarios técnicos. El resguardo de nuestras FF.AA. por parte del Ejecutivo debe ser por los motivos correctos.

Más allá de una cuestión política, la discusión sobre el uso de la fuerza debe, necesariamente, despejar las confusiones entre proporcionalidad y racionalidad. El primero tiene que ver con los medios utilizados para enfrentar una amenaza, sin implicar igualdad; mientras que el segundo uso dice relación con el uso racional de esos medios.

Un debate como este requiere de un entendimiento técnico sobre lo que se busca legislar, sobre las instituciones involucradas y sobre su contribución a la seguridad del país.

Pilar Lizana Toresano

Investigadora AthenaLab