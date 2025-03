Megaterremoto: ¿Qué dicen las probabilidades?

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos días se ha difundido la afirmación de que existe un 65% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto en Chile durante el 2026. Como investigadores del Proyecto ANID Anillo EASER (Evolution Assessment of Seismic Risk), queremos aportar precisión científica a esta discusión, ayudando a autoridades y población a valorar adecuadamente un riesgo muy real como son los terremotos.

Chile es un país sísmico por naturaleza. Desde 1513, han ocurrido 37 terremotos de magnitud 8 o superior, lo que entrega un promedio de un terremoto cada 14 años. Sin embargo, el hecho de que hayan pasado nueve años desde el Mw 8,3 de Illapel (2015) no significa que la probabilidad de otro gran sismo durante el 2026 sea significativamente alta.

Modelos probabilísticos avanzados, como la Distribución de Brownian Passage Time, permiten estimar que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 8 o superior durante 2026, dado que ya han pasado 9 años y medio desde el último evento, es de un 9%. Así mismo, para los próximos cinco años (desde hoy hasta el 2030) se estima una probabilidad de 37% y para los próximos diez años (desde hoy hasta el 2035), de 60%. Estas cifras evidencian una amenaza creciente, pero no del 65% de aquí a 2026. Es más, también es cuestionable estimar estas probabilidades tomando todos los terremotos históricos de Chile, desde el codo de Arica hasta el Golfo de Penas, y no considerar una segmentación del territorio, puesto que el ciclo sísmico no es el mismo a lo largo de estos 3.000 km de subducción chilena.

Más allá de estas cifras, lo esencial es la preparación: fortalecer normativas de diseño y construcción, mejorar la planificación territorial y promover la educación sísmica. La pregunta no es si habrá un terremoto en 2025 o 2026, sino que si estamos listos para cuando ocurra.

Gonzalo Montalva

Docente Universidad de Concepción

Equipo proyecto EASER