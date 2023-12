SEÑOR DIRECTOR:

En su edición de ayer, La Tercera insiste en vincular a la diputada Catalina Pérez con actividades sospechosas relacionadas con sus movimientos bancarios. En esta ocasión, se trata de pagos por trabajos de diseño gráfico que están plenamente respaldados. Presentar esta información en un contexto de sospecha no contribuye a hacer claridad en torno a este tema. Una vez más debemos decir que la diputada Catalina Pérez no ha recibido un peso de las fundaciones cuestionadas, no realizó gestión alguna para promover los convenios cuestionados y no tiene nada que esconder. La diputada Pérez aún no ha sido citada a declarar y ha expresado públicamente su disposición a que todas sus cuentas bancarias y todas sus comunicaciones privadas sean revisadas en esta investigación.

Gonzalo Medina Schulz

Abogado