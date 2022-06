SEÑOR DIRECTOR:

La sentencia del Presidente Boric en su cuenta pública al anunciar el fin del CAE, el Fondo Solidario y los créditos Corfo, fue llamativa: “no más deudas por estudiar”. Si se toma textual, nadie pagaría más por sus estudios superiores, es decir, condonación del stock total de la deuda, que actualmente supera los US$ 12 mil millones, con el añadido de un flujo anual de copago que sumaría otros US$ 2.500 millones de cargo fiscal. Como la fiesta no da para tanto, solo se trataría de una figura retórica para encender el entusiasmo de las bancadas oficialistas y de la galería de deudores.

Y fue el ministro de Educación Marco Antonio Ávila quien puso paños fríos al anuncio al declarar que “no es un perdonazo” para los actuales deudores -curioso, porque en buen castellano la condonación es un “perdonazo”- y agregó que, será justa, o sea, no a todos les llegará el mismo beneficio y solo se concretaría más allá del actual gobierno.

Lo que también expuso el Presidente es el reemplazo del actual sistema de créditos por otro tipo de financiamiento. ¿Cuál? ¿Otro tipo de crédito? Resultaría contradictorio con el “no más deudas por estudiar” que será la bandera de lucha para exigir el próximo año un “cúmplase” Presidente, y ya conocemos la sensibilidad presidencial a las demandas estudiantiles. ¿Qué queda? ¿Avanzar a la gratuidad universal? No hay plata suficiente. ¿Ampliar la gratuidad solo en las universidades estatales? Posible. Es menos costosa y parece coherente con un gobierno para el cual solo hace sentido el apoyo a la educación superior estatal. Fue por lo demás el tono del discurso del Primer Mandatario quien mencionó más de veinte veces la palabra Estado. Y es la bandera que enarbola la propuesta constituyente que solo atiende a las instituciones del Estado como merecedoras de apoyo fiscal, frustrante sesgo porque así no se construye una sociedad justa, libre y que respeta la diversidad.

Carlos Williamson