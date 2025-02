Plan piloto para uso de pistolas Taser

El gobierno finalmente autorizó un plan piloto para que Carabineros utilice como parte de su equipamiento de defensa las llamadas pistolas Taser, las cuales utilizan un sistema de descargas eléctricas que permite inmovilizar a individuos peligrosos, evitando tener que recurrir al armamento letal.

De acuerdo a lo informado por la autoridad, a partir de marzo se comenzará con dicho plan, limitándose a los casos de violencia intrafamiliar, porque se ha estimado que es en dichas situaciones donde se hace particularmente necesario contar con mecanismos de disuasión intermedios, pues generalmente estos casos ocurren al interior de los hogares y el uso de armas letales allí no solo es en sí problemático, sino que para el control de los individuos actualmente Carabineros cuenta con elementos que para estos casos pueden no ser útiles, como bastones retráctiles, o derechamente armamento letal.

El uso de estos dispositivos será especialmente controlado, pues el personal que las utilice deberá contar con un entrenamiento especial, además de atenerse a un protocolo específico, cuyos lineamientos principales indican, entre otros aspectos, que no se podrá utilizar en contra de menores de edad o adolescentes, como tampoco disparar las lancetas en determinadas zonas del cuerpo. La adecuada capacitación es indispensable, ya que las Taser si bien están consideradas como armamento no letal, su uso no es inocuo y puede efectivamente tener consecuencias peligrosas sobre todo en personas con problemas cardíacos o de contextura frágil.

Más allá de voces que se han mostrado renuentes al uso de estos dispositivos sin que antes dichas tecnologías sean bien probadas y existan protocolos mucho más acabados, el comienzo de este plan piloto ha sido en general ampliamente bienvenido, pues se considera indispensable que Carabineros cuente con la mayor cantidad de alternativas para poder llevar a cabo sus delicados cometidos, sobre todo cuando se vive una crisis de inseguridad.

Con todo, llama la atención que esta decisión se haya dilatado por tanto tiempo, considerando que desde los años 90 las Taser comenzaron a ser utilizadas a nivel internacional como parte del equipamiento policial, y hoy son varios los países que cuentan con ellas, existiendo experiencia respecto de sus pros y contra, así como modelos de cómo se ha regulado su uso en la legislación. El plan piloto debe entonces ser una instancia para analizar en terreno el funcionamiento de estos dispositivos, pero cabe esperar que esta vez no tome años poder dar con un modelo que permita su implementación. Asimismo, es necesario que se dejen de lado los prejuicios ideológicos sobre el uso de la fuerza, procurando regulaciones objetivas, porque de lo contrario se correría el riesgo de anular la acción de Carabineros en momentos en que su presencia resulta fundamental.

La experiencia internacional muestra en todo caso que la utilización del Taser está sujeta a una serie de restricciones, de modo que la posibilidad de que estos dispositivos se masifiquen hacia la seguridad privada requeriría de análisis mucho más exhaustivos.