¿Quién defiende a las mamás?

SEÑOR DIRECTOR:

Molestan las declaraciones del ministro de Educación que manifiesta que “no son vacaciones” y que “las familias se queden en casa”. Confunde su interpretación del dictamen de teletrabajo en donde considera que solo es aplicable a “la semana extra de vacaciones”. Es importante, para la certeza de miles de mamás, que se aclaren los alcances de dicho dictamen. Lo mismo con respecto a las declaraciones del Presidente Boric. Si bien se agradece el tono y el mensaje, no quedan claras sus consecuencias prácticas.

No se explica el silencio de la ministra de la Mujer Antonia Orellana. Si bien no todas las mujeres son mamás, todas las mamás son mujeres. Si la ministra no saca la voz por nosotras, ¿quién?

Y es que los roles de cuidado, crianza y labores del hogar -hoy ejercidas principalmente por mujeres y madres- se traducen en un 26% del producto bruto (PIB) de nuestro país de acuerdo al Banco Central. Sin embargo, se les exige que trabajen como si no tuvieran hijos y que críen como si no tuviesen trabajo remunerado. Su única red de apoyo son los establecimientos escolares.

Así, adelantar y extender las vacaciones escolares -decisión comunicada con poca antelación- precariza más la situación, pues no viene acompañada de medidas que amortigüen sus consecuencias negativas, como por ejemplo, permisos para cuidadores que no pueden teletrabajar y/o ampliación del universo del subsidio Protege.

Nos han escrito cientos de mujeres que nos dicen: “si no trabajo durante todo el mes, dada la alta inflación, no me alcanza”.

Verónica Campino García Huidobro

Catalina Schaerer Bascuñán

Cofundadoras Arriba Mamás Chile