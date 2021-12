Sistema de selección universitaria

SEÑOR DIRECTOR

Leí la columna de Sylvia Eyzaguirre del domingo 5 de diciembre titulada “¿Le importa al Cruch la inclusión?”, donde plantea una interesante idea relacionada con la necesidad de tener un sistema de selección más justo -que estimo que es necesario entrar a estudiar y analizar- y, además, donde culpa al Cruch por no haberlo solucionado.

En verdad, el Cruch dejó pasar mucho tiempo y no acogió una serie de ideas tendientes a mejorar el sistema, correspondiéndole ahora al Ministerio de Educación, y no al Cruch, que por disposición legal ya no tiene que ver en estas materias. Sin embargo, estimo necesario que doña Sylvia tenga presente que la única forma de corregir la desigualdad entre la educación particular pagada, la educación municipal y la subvencionada es corregir las injusticias propias del atraso y pobreza en nuestro país. El día que no exista pobreza y todos dispongan de los bienes y servicios dignos de un ser humano, estas diferencias habrán desaparecido.

Hoy en día tenemos jóvenes que estudian en brillantes establecimientos del barrio alto, donde disponen de todo y, por otra parte, hijos de humildes campesinos, que carecen de todo, como son los alumnos de los liceos municipales de localidades pobres que incluso para rendir la PDT deben viajar largas distancias. La desigualdad en el ingreso a las universidades debe pasar primero por corregir las desigualdades sociales, económicas, culturales, etc., que existen en este siglo XXI en nuestro querido país.

Lautaro Cisternas Lagos

Ex director del Demre 2002-2010