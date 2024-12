Solo gastar

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, el Presidente Boric presentó el presupuesto para el año 2025. Como ya se ha hecho costumbre, la consigna es “gastar más”. Mientras más altas sean las cifras de aumento de gasto en esto o aquello, mejor. Se ensalza como un gran logro que tal o cual repartición estatal exhiba un aumento del gasto de 10%, 20% o incluso más. Si fuese por las autoridades, sin limitación de la cruda realidad del encuadre de las finanzas públicas -ya bastante deterioradas, incluso con holguras negativas (¡vaya concepto!)- el gasto crecería mucho más.

Lamentablemente, no se pone énfasis en una mayor eficiencia. Reducir el gasto haciéndolo mejor. Es sabido que las empresas estatales no funcionan muy bien, algunas con enormes pérdidas, o grandes mochilas de deuda (basta ver Codelco, con una deuda neta de 20 mil millones de dólares). El empleo del sector público ha crecido absurdamente, además con salarios que se escapan del que se paga en el mundo privado. Para qué hablar de las regalías, bonos, días libres, ausentismo, etc. Nada se dice en esta línea, sino todo lo contrario, bajo relatos idílicos, se presentan planes de más empresas públicas, más agencias públicas, y más ministerios. En definitiva, más gasto. Por supuesto, esta fracasada receta de mayor gasto va de la mano con una mayor carga de impuestos que pagamos todos. En este contexto, es difícil sorprenderse con un crecimiento algo por sobre 2% anual.

Félix Berríos Theoduloz

Economista