Al cumplirse la mitad del actual gobierno se abrió la discusión sobre si el Presidente tiene la capacidad de seguir en el cargo. La sola mención de dicha posibilidad desató el pandemónium, saliendo varias advertencias respecto a que el país podría sufrir un cataclismo mayor si las fuerzas políticas se atreven a destituir al Presidente. Algunos sembraron alarma comparando con situaciones como Argentina a finales del 2001, donde se llegaron a contabilizar siete presidentes en un período corto. Algún osado diputado RN llegó a plantear que se estaba fraguando un golpe de Estado.

Todos esos vaticinios no tienen correlato con la Constitución. Esta considera varias causales de fin anticipado del mandato, entre las que se encuentra la facultad de la Cámara de Diputados de acusarlo constitucionalmente y la del Senado de determinar si corresponde dicha acusación. También autoriza al Senado a decidir si el Presidente está en condiciones físicas y mentales de seguir con el cargo. La norma busca proteger la institucionalidad y al país ante una situación extrema. Por tanto, no hay en dicha discusión intento alguno de un golpe de Estado. Esto se produce cuando por la vía de la fuerza y de manera extrainstitucional un grupo decide derrocar al Presidente. Ocurrió en Chile en 1973, algo sabido por los escolares, pero no por el joven diputado RN.

Tampoco como plantean los veteranos de la carta de la ex Concertación, discutir un impeachment es símbolo de subdesarrollo. En EE.UU. está en trámite un proceso de destitución contra el Presidente Trump y a nadie se le ocurre pensar que el país del norte podría sumarse a la larga lista de naciones inestables. La discusión sobre el término anticipado del mandato presidencial es plenamente legítima y completamente institucional.

La otra pregunta es si efectivamente están dadas las condiciones para que el Presidente Piñera termine antes su mandato. Con la información disponible, sería una decisión errónea de la clase política. El Presidente parece en pleno uso de sus facultades y los errores están muy vinculados a un equipo cercano que lo expone más de lo razonable.

Una acusación constitucional tiene el problema que no hay reemplazo disponible en un año de crisis política y ahora emergencia sanitaria. Su contrincante en segunda vuelta ha planteado adelantar las elecciones, quizá pensando que su caudal de votos le otorga credibilidad, pero el desprestigio afecta a todo el sistema político. El Mandatario comete errores peligrosos como su desafortunada frase en la dictación de la ley Gabriela, pero sigue teniendo más legitimidad que cualquier eventual designado en el cargo como parte de un acuerdo político.

Incluso en el cálculo político más brutal, a la oposición le conviene que el Presidente termine su mandato. Lograr la salida anticipada de Piñera se convertirá en una amenaza para futuros gobiernos de centroizquierda con baja popularidad.

Un punto aparte es el rol del segundo piso en esta crisis. Su distorsión de la realidad, que llevó a uno de sus asesores a insultar a un senador por redes sociales, ha puesto a la institucionalidad en peligro. Su principal asesor en sus delirios sobre amenazas desde el extranjero recuerda a Rasputín, el místico que se convirtió en el consigliere de la familia Romanov en la Rusia de principios del siglo XX. La historia revisada de la revolución rusa le confiere al falso monje un rol fundamental en los hechos que precipitaron a la revolución de octubre.