Urge frenar la violencia

SEÑOR DIRECTOR

En La Araucanía la guerra está declarada. Una guerra declarada al Estado de Chile. Hay grupos guerrilleros quemando, asaltando, robando, y disparando a matar a las casas de agricultores, atacando buses con trabajadores y trabajadoras agrícolas, atacando con explosivos puentes y antenas de comunicaciones y aeronáutica, con violentas usurpaciones a predios donde agreden a sus propietarios usando machetes, descarrilando trenes, con ataques coordinados a las municipalidades, golpeando a sus funcionarios, quemando nuestra bandera y a todo lo que represente el Estado de Chile.

En este desolador panorama los agricultores de La Araucanía debemos seguir trabajando, sin tener ningún respaldo ni protección eficaz por parte de las autoridades.

Le pedimos al ministro del Interior, Víctor Pérez, que no se detenga, no vuelva atrás. Capture a los responsables directos y a los autores intelectuales de esta insurrección. Mantenga y aumente dotaciones militares y policiales. No queremos que ceda a presiones ilegítimas que se escudan en el Convenio 169.

Necesitamos un ministro que sea capaz de frenar la violencia terrorista para evitar la pérdida de vidas humanas. Y si las hay, tenga la fortaleza para contener la presión y no desembocar en operativos y allanamientos gobernados por la rabia, o grupos de exaltados que incendien La Araucanía. Si continuamos con este grado de violencia, es inevitable que las muertes serán parte del enorme costo que tendrá terminar con el conflicto, y que la clase política no ha querido hacer frente.

Estas pérdidas humanas serán de la absoluta responsabilidad de las vocerías de estas guerrillas, de la Coordinadora Arauco Malleco y sus órganos derivados, y de los parlamentarios que respaldan estas acciones y de manera descarada llaman al diálogo, sin condenar ni hacer llamados a frenar los atentados.

Ministro Pérez, no queremos volver a una tensa calma. Logre usted el punto de inflexión que haga al Estado de Chile estar efectivamente presente en la Región de La Araucanía.

Roberto Heise

Presidente Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G.