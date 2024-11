Ensalada de papas a la mostaza con huevo duro.

Nunca sé muy bien qué hacer con las papas. Mi uso favorito es transformarlas en puré, pero no siempre tengo el entusiasmo. Solo pensar en pelarlas, cocerlas, colarlas, sacar el pasapuré, molerlas, calentar la leche, mezclarlas y, lo peor de todo, lavar el pasapuré, me da una flojera tremenda. ¿Papas fritas? Exquisitas pero mucho aceite. ¿Papas al horno? Sabrosas pero muy lentas. ¿Papas cocidas? Muy aburridas. ¿Papas mayo? Hay que ir a comprar mayonesa.

Me gustan las papas, especialmente en una tortilla a la española, pero casi siempre elijo otro carbohidrato cuando tengo que salir del paso. El infalible arroz, la rápida pasta o incluso la quinoa, nutritiva y versátil, me parecen opciones más atractivas. Pero no conviene relegar a este tubérculo, tan económico y confiable, a un segundo plano, porque sigue siendo fácil de conseguir y preparar, delicioso si se cocina bien y un aliado para darle contundencia a platos livianos y veraniegos como las ensaladas.

Esta, cuya receta es de Fernanda Giacaman, se hace en veinte minutos y funciona como un excelente almuerzo en días calurosos o para llevar a la oficina. La clave está en usar papas pequeñas —si no tienes, puedes cortarlas en trozos de 5 cms— y no cocinar tanto los huevos, para que la yema quede cremosa. Si eres mañoso y no te gusta la mostaza, puedes cambiarla por yogur natural o mayonesa.

Ensalada verde con papas a la mostaza y huevos duros

Ingredientes (para 4 porciones)

8 huevos

400 gr de papas pequeñas (o cortadas en trozos de 5 cm)

5 tazas de hojas verdes (lechugas, rúcula, berros, espinaca, etc)

2 tazas de mix de hierbas (perejil, eneldo fresco, albahaca, ciboulette, etc)

3 cucharadas de mostaza con semillas

2 cucharadas de vinagre blanco

1 cucharada de mantequilla

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación