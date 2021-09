Para ver comiendo: series y documentales gastronómicos en el streaming

Comer, más que una simple necesidad vital, es todo un acto cultural. Nos lleva a recuerdos, nos hace viajar alrededor del mundo y nos invita a lugares familiares y románticos, sin levantarnos de la mesa. No es de extrañar que las distintas plataformas de streaming hayan comprendido que la comida también puede estar en la pantalla chica, donde las podemos disfrutar con el clásico bol de palomitas de maíz, con una pizza, o con lo que queramos.

E il cibo va (Netflix)

Este documental argentino entra en el mundo de la gastronomía italiana, desde sus orígenes hasta las transformaciones que ha sufrido al convertirse en parte intrínseca de la cultura gastronómica latinoamericana.

Street food Latinoamerica (Netflix)

Aunque la gastronomía chilena quedó fuera de esta temporada, esta serie documental habla con destacados chefs de Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia, Bolivia y Brasil, viajando a sus raíces y contando sus secretos.

Somebody feed Phil (Netflix)

Phil Rosenthal, vamoso por crear la serie Everybody loves Raymond, recorre el mundo, desde Hawái a Bangkok, con el solo objetivo de comer platos callejeros, deliciosos y únicos de cada lugar.

Hora de comer con Nadiya (Netflix)

Nadiya Hussein es un tesoro nacional británico. Su cocina no es solamente deliciosa, sino que sus recetas además demuestran que cualquier persona, con un poco de organización, puede comer rico. Se enfrenta al horno como si fuera un amigo y no le teme al color, ni a la azúcar. Un verdadero placer.

James May al horno (Prime)

Pasta, comida de pubs, comida árabe. James May no es un chef profesional, pero sí un amante de la comida, que quiere demostrar que no se necesitan estudios ni grandes inversiones de dinero para llevar lo mejor de la gastronomía a la mesa familiar.