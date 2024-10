Pumpkin pie con manjar: una receta de Halloween a la chilena

En octubre, nuestro querido zapallo camote, cuya temporada natural comienza en abril y mayo, vive una inesperada segunda fama con esto del Halloween. Tan instalado está el Día de Brujas en el calendario, que esa noche ya no solo los niños piden dulces o la gente se disfraza, sino que además las tiendas y casas instalan sus decoraciones con semanas de anticipación e incluso se importan calabazas naranjas, de esas que salen en las películas gringas, para ambientar los patios y terrazas.

Y el zapallo, como decíamos, reaparece en las cocinas con un montón de recetas norteamericanas, no muy apropiadas para estos días cálidos, pero que por supuesto nos empeñamos en copiar. Galletas, queques o cupcakes de zapallo, así como zapallos rellenos, asados, en crema o, incluso —aunque no lo recomendamos— un café con sabor a Halloween. Solo nos faltaría que los árboles, por fin verdes en esta época, los tiñéramos de naranja y simuláramos sentir un frío que no existe.

En fin. Así son las modas, aunque Halloween parece haber llegado para quedarse. Siendo así, y para no quedar fuera de tendencia, proponemos un dulce casero a base de zapallo, receta elaborada por Daniel Glukman, dueño de Daniel’s Bakery. Se trata de una adaptación local y mejorada del tradicional pumpkin pie estadounidense, un pastel de zapallo ideal para preparar en familia, especialmente si hay niños, y dejar la casa con un delicioso olor a masa dulce recién horneada. Su elaboración es sencilla y su combinación explosiva: el zapallo o calabaza, mezclado con el manjar, hace toda la diferencia.

Ingredientes (para 20 porciones)

Para la masa de canela

460 gr de harina sin polvos

200 gr de azúcar

4 gr de canela molida

8 gr sal de mesa

340 gr de mantequilla sin sal, derretida

350 gr de manjar

Para la mezcla de zapallo

300 gr de queso crema

400 gr de azúcar

4 gr de sal de mesa

2 gr de canela molida

4 huevos grandes

300 gr de zapallo

10 gr de extracto de vainilla

Preparación