Datos Paula: mujeres a las que hay que leer y escuchar este fin de semana en la Furia del Libro

1. La memoria del bosque

Portada del libro 'La Memoria del bosque'.

“Me parece importante recomendar este libro porque en este tipo de espacios casi nadie recomienda literatura infantil y en Chile hay muy buena”, dice la escritora chilena June García. Entre sus imperdibles en esta nueva edición de la Furia del Libro, June recomienda La memoria del bosque de Sara Bertrand. “Sara es una gran escritora en todas sus facetas, que piensa mucho en las capas de la literatura infantil. En este libro en particular, toca temas que en general parecen quedar ajenos a la niñez como la violencia, la muerte, la soledad. Y lo hace de una manera muy cuidada, muy hermosa y profunda. Además, el libro está ilustrado por Elizabeth Builes, es precioso”, agrega June.

A lo largo de las páginas se narran dos historias: La de una niña y su madre –una conversación, una mudanza, una llegada, un internarse en el bosque, un reconocer el lugar en el que se asentarán–; y la historia que le narra la madre a su hija sobre una princesa que ha visto arder su aldea, una princesa que ha conocido de cerca el fuego y la violencia. Se trata de un relato corto, de una gran calidad literaria, para niñas y niños a partir de los 8 años que buscan libros especiales, distintos a mucho de lo que hay en el mercado.

Su presentación será el sábado 1 de junio a las 17:00 hrs. en el escenario infantil. Presentan Sara Bertrand y María Fernanda Paz-Castillo

2. Mujeres destacadas

Xita Rubert y Gabriela Wiener.

Montserrat Martorell Colón es escritora, periodista, doctora en literatura hispanoamericana y académica. En esta oportunidad eligió destacar a diversas mujeres que han sobresalido en la literatura. “Me gustan las ferias de libros. Me parece que es bonito habitar los espacios públicos, encontrarse, tejer esas intimidades bulliciosas y dejarse llevar por nuevas experiencias de la mano de algo que siempre voy a amar: los libros. De esta nueva edición de la Furia, no me quiero perder la inauguración –el 30 de mayo a las 18:00 hrs.– a cargo de Cecilia Vicuña, una de las poetas y artistas visuales más importantes de nuestro tiempo. Ya se ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas y espero que el de Literatura no tarde en asomarse”, dice.

Montserrat también recomienda el conversatorio Los límites del yo ficcional, con Gabriela Wiener y Xita Rubert, moderado por la actriz Blanca Lewin, en el que abordarán algunas de las tendencias actuales en la literatura escrita por mujeres. Desde su participación en el ecosistema editorial, literario y artístico, las autoras esbozarán líneas de pensamiento crítico en torno a la literatura de mujeres y la puesta en valor de las experiencias personales.

Domingo 02 de junio a las 18:00 hrs. en el Escenario Estación.

__

3. Una ballena es un país

Portada de 'Una ballena es un país'.

Para June García este libro de la mexicana Isabel Zapata es un ícono, ya que ha sido muy importante en la poesía de los últimos años no solamente por su belleza y su tremenda delicadeza para expresar el lenguaje, también por su reflexión en torno a la relación con los humanos, la empatía y la valoración de la naturaleza. “Es muy interpelador sobre una cuestión ética en torno a los otros seres vivos o a los humanos como un ser vivo más ”, dice. Y agrega: “Particularmente esta publicación me parece muy notable porque es de una editorial nueva que se llama Falso Azufre y ha entrado con todo al mundo editorial, trayendo libros extraordinarios”.

La presentación será el viernes 31 a las 18:00 hrs en el Espacio Entrada. Presentan Daniela Catrileo y Victoria Ramírez.

__

4. María Carolina Geel y Cárcel de mujeres

María Carolina Geel y la portada de su libro 'Cárcel de mujeres'.

Otra de las recomendaciones de Montserrat Martorell es leer a María Carolina Geel. “Quizás la recuerdan por su libro, Cárcel de mujeres (1956), que escribió mientras estaba tras las rejas producto del asesinato de Roberto Pumarino en el Hotel Crillón. Precisamente, el 30 de mayo, Pía Barros y Paloma Bravo harán una lectura continua de dicha obra que ya tiene casi 70 años. La recomiendo porque es importante cuestionar nuestro canon y darle visibilidad a una escritura que marcó una época que no debemos olvidar”, dice.

Esta lectura continuada y a dos voces, rendirá homenaje a una obra fundacional del género testimonial, buscando darla a conocer a quienes trabajan en espacios de reclusión. A través de su lectura y difusión, se busca reflexionar acerca del impacto de esta novela en el presente.

Esta actividad requiere inscripción previa y se realizará el jueves 30 de mayo a las 17:00 hrs. en Espacio Taller. Leerán Paloma Bravo, editora en Cuarto Propio, y la escritora nacional Pía Barros.

__

5. Recorrido guiado

La ruta de las mujeres.

“Como ávidas lectoras de mujeres y disidencias amamos las ferias de libros y no perdemos oportunidad de visitarlas”, dicen las chicas de Catáloga Colectiva, quienes realizarán un recorrido guiado por los stands de varias editoriales independientes para descubrir autoras del Cono Sur. “Compartiremos algunos datos interesantes de cada libro de la mano de las editoriales”.

Esta actividad de la Red de mediadoras de lectura del Cono Sur será facilitada por Catáloga Colectiva. Requiere inscripción previa y será el domingo 02 de junio a las 12:00. El punto de encuentro es el Mesón de Informaciones.