Los boleros de Carlos Cabezas

En julio de este año Carlos Cabezas lanzará Has sabido sufrir, un disco de boleros en parte grabado en una peculiar sesión realizada en el Liguria, donde participaron todos los parroquianos que llegaron, enterados del evento. Aquí, el ex Electrodomésticos da pistas de su gusto por estas canciones, que tanto hablan del amor y del despecho.

Por Pilar Navarrete

Mientras preparaba su segundo disco solista (que espera aparezca en julio próximo), a Carlos Cabezas se le apareció un insospechado proyecto en el camino: armar un disco de boleros. "Partió hace un tiempo como un gusto entre amigos que compartimos la pasión por la música: Fernando Julio y Gonzalo González -con los que grabé mi disco solista- y Marcelo Cicali, del Liguria", comenta. "Y ha generado una energía insospechada", continúa.

Claro: todo esto coincide con un interés de varios grupos nacionales en el bolero y con noticias tristes como la muerte de Lucho Barrios. "El bolero esta exigiendo un espacio propio", dice Cabezas. La idea es que Has sabido sufrir aparezca en disquerías en julio o agosto de este año.

A pocos días de de haber realizado una segunda sesión de grabación en el Liguria, donde participaron todos los parroquianos que llegaron, enterados del evento, el ex Electrodomésticos da pistas de su gusto por estas canciones, que tanto hablan del amor y del despecho.

¿Qué te gusta tanto de los boleros que decidiste armar un disco con ellos?

Me gusta la intensidad y honestidad que tienen, la expresión de sentimientos en un lenguaje sencillo pero intenso. Gente común que pasa por momentos amorosos o pasionales épicos. Esa honestidad es exigente a la hora de arreglarlos e interpretarlos, eso me parece muy provocador. Son canciones que llegan directo a las vísceras, no pasan por la cabeza.

¿Y cuáles son tus intérpretes favoritos?

No soy gran conocedor de los boleros, pero tengo en el inconsciente lo que escuchaba cuando niño en mi casa: Leo Marini, Lucho Gatica, me gustaba Antonio Prieto también. De éste último Reloj, que Lucho Gatica también cantaba, quién no ha querido detener el tiempo para no separarse de la persona que ama. Armando Manzanero con Esta tarde vi llover, que más romántico.

Si tuvieras que dedicar algunos versos de uno de ellos, de buenas a primeras ¿cuáles escogerías?

Buscando boleros para este disco, que contiene cuatro clásicos, Fernando Julio (el productor musical) dió con Rentame un cuartito de Daniel Santos que parte con "Réntame un cuartito, en el hotel de tu alma, quiero estar cerquita, de tu corazoncito" una invitación imposible de resistir.

¿Qué recuerdos te llevarás para siempre en la memoria de la grabación que se hizo en el Liguria (de la cual saldrá el registro final para el disco Has sabido sufrir)?

El sábado 22 de mayo grabamos la segunda sesión en El Liguria. En la mitad de una canción una pareja salió espontáneamente a bailar con una pasión envidiable. Esto habla de la intimidad/complicidad que se logró con el público, al que se invitó a participar en una sesión de grabación y aceptó el juego. Fue emocionante.

Varios de los boleros que interpretas en el disco son parte de las bandas sonoras de películas (Has sabido sufrir para Negocio redondo; Esa mujer para Grado 3, de El Rumpy; y Adiós amor para Radio Corazón). ¿Qué boleros pondrías harías sonar en la banda sonora si fueras el director de tu propia película?

Hay uno que canta Lucho Gatica que se llama Encadenados, intensa historia en una de la especialidades del amor, cuando es imposible.