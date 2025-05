Vivi Retamal: la diseñadora chilena que llevará la sastrería y la moda sostenible al Festival de Jóvenes Talentos de Cannes

En medio de la incertidumbre que trajo consigo la pandemia del COVID-19, la diseñadora chilena Vivi Retamal encontró una oportunidad para crear una propuesta original e innovadora. Así nació DUSO, una marca de sastrería suprareciclada que transforma textiles de segunda mano en piezas únicas, confeccionadas artesanalmente en Talca, en la Región del Maule.

“Este siempre ha sido un proyecto muy del Maule, muy arraigado al territorio. Trabajo con residuos locales, todos los procesos son acá y, también, aunque a veces salgo a muestras, desfiles o ferias, mantengo esta raíz muy intacta, como ese apego con esta ciudad”, expresa la diseñadora.

Con una propuesta que fusiona sostenibilidad y diseño contemporáneo, DUSO ha logrado trascender fronteras, participando en eventos internacionales como la Semana de la Moda de Nueva York. Además, debido a su enfoque sustentable, es una de las cuatro marcas latinas seleccionadas para el Festival de Jóvenes Talentos en Cannes, evento que se llevará a cabo durante el festival de cine de la misma ciudad.

- ¿Cómo empezaste en la sastrería y el mundo del reciclaje textil?

Cuando estaba estudiando, mi sueño más profundo era trabajar en la sastrería, me gustaba que necesitara tanta precisión, tanto oficio. Y le hablé a un profesor para que por favor me enseñara. Él accedió a hacerme clases en su taller. Aprendí mucho con él sobre esa teoría tradicional, cómo trabajar a medida, cómo adaptar los moldes para distintos tipos de cuerpo y esas cosas que van con la práctica.

Después, pasé por otra marca que era de suprareciclaje y ahí caché que había un mundo de posibilidades con muy poca plata y que el problema del residuo textil es gigante. O sea, aquí en Chile, es escandaloso. Entonces, cuando pasó todo esto de la pandemia, yo dije “ya, voy a explorar”, y nada mejor que poder explorar con poco presupuesto cuando realmente no tienes presupuesto.

- La moda con textil reciclado aún parece ser un territorio poco explorado en Chile. ¿Cómo fue empezar a trabajar en sastrería suprareciclada?

El desafío empieza en limpiar, ventilar y desarmar. Ahí empecé a ver qué posibilidades encontraba y hacia dónde quería orientarlo, porque tampoco quería entrar en customización, que no tiene nada de malo, pero yo deseaba hacer algo que tuviera más profundidad, que tuviera otro sentido. Y claro, al principio mis diseños eran muy de patchwork y ojalá no trabajar cosas cuadradas, sino jugar con el recorrido del color. Por eso después quise hacer algo más intenso y empecé a deconstruir y a tratar de buscar otras siluetas sin introducir otros materiales.

“Que se notara que soy mujer”

Vivi dice entre risas que en su proceso creativo “existe como un desarrollo de personaje, pero en versión diseñadora”. Hay mucho de imaginar y luego bajar eso que está como idea: una visión más delineada de lo que está deseando en su mente. “En este proceso me desligue un poco de lo masculino de la sastrería y decidí que quería que se notara que soy mujer, porque además el mundo de la sastrería es muy de hombres para hombres. Entonces di ese giro y ahora sigo moviéndome dentro de esos mismos conceptos de buscar cómo resaltar las siluetas más femeninas, el no binarismo también, y olvidarme de la tradicionalidad”.

- ¿Qué te gusta transmitir en tus colecciones?

Las cápsulas las trabajo desde tres aristas. Siempre lo más importante es el tema de la reutilización, en este momento se habla de moda regenerativa, que tiene que ver con el material y las formas de producción. Lo territorial también influye desde algo más visual, por ejemplo, el año pasado trabajamos una cápsula que estaba inspirada en la playa, que se llama origen, y se inspira en donde crecí. Eso me ayuda en periodos de recopilación, genero una imagen en mi cabeza y decido qué colores y qué sensaciones quisiera transmitir. El resto viene desde las emociones, me gusta que la colección tenga una historia que esté ahí. Y todo esto se une en una cápsula semi formal de vestuario femenino.

Me gusta que se note que existe una visión y una mano delicada dentro de este trabajo de rescate y sastrería. Me gusta que hable del contexto en que estamos creando, un poco de nosotros, también de mí, o de lo que estoy captando en mi entorno, además de esta cosa ética sobre cómo hacerlo. Me gusta que todo eso tenga un sentido.

- Estás a punto de ir al Festival de Jóvenes Talentos de Cannes. ¿En qué te inspiraste para esta colección?

Esta vez en una imagen del valle del Maule, por eso los colores cambian hacia los tonos más tierra. Para esto estoy reutilizando algunos tejidos que me recuerdan a esas gamas de los cerros con plantaciones muy geométricas. Estamos trabajando sobre los conceptos de arraigo y del Maule. Me hace mucho sentido trabajar así, sobre todo cuando voy a mostrarlo afuera, porque siento que me llevo un pedacito de mi historia donde sea que vaya.

- Pero además de llevar un pedacito del Maule a Francia, también van a montar un desfile con la colección antes de irse. ¿Por qué te parece importante mostrar tu colección en Talca primero?

El año pasado, antes de ir al fashion week de Nueva York, también montamos un desfile. Por una parte lo hicimos para recaudar fondos pero, también, para mostrarle a nuestra comunidad de gente apasionada por la moda.

Si bien es cierto que el contenido, cuando toca salir a mostrarlo a otras pasarelas, se puede ver por Internet y todo, a mí me gusta acercar la experiencia más viva a la gente de acá.