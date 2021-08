Crónica Estéreo | El caso contra el ex director de la PDI Héctor Espinosa

Hace 6 horas

El ex director general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa será imputado por malversación de caudales públicos y lavado de activos, por una suma que inicialmente se estima en 140 millones de pesos. Se trata de dinero que según la fiscalía provenían de los gastos reservados a los que en su condición de máxima autoridad de la policía civil Espinosa tenía acceso. Por su parte, el Consejo de Defensa de Estado ya presentó una querella.Paralelamente, otra investigación en torno a una mutual que prestaba dinero a carabineros y policías civiles podría derivar en acusaciones contra otras ex altas autoridades policiales.¿Cómo operaba, según el ministerio público, el ex director de la PDI?