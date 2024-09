A dos años de la derrota del Apruebo: PC y PS remarcan que demanda de una nueva Constitución sigue vigente

Las grandes colectividades de izquierda se reunieron de forma paralela para rendir homenaje al expresidente Salvador Allende a 54 años de su triunfo en las presidenciales celebradas el 4 de septiembre de 1970. En medio de cánticos, lienzos y flores rojas, el Partido Comunista y el Partido Socialista, reflexionaron sobre las demandas del estallido social, a dos años de la derrota del Apruebo; que buscaba consagrar una nueva Constitución para recoger dichas reclamaciones.

Mientras que transversalmente la oposición salió a recordar la victoria del Rechazo y calificó el segundo borrador de Carta Magna como un proyecto “desquiciado, que buscaba deformar lo que es el sentido de nación”, el PC y el PC remarcaron que todavía sigue vigente la solicitud de una nueva Constitución.

El timonel comunista, Lautaro Carmona, manifestó que “hubo un problema de lectura” que terminó en “una propuesta que fue desfigurada, que se llenó de caricaturas, que fue desacreditada por las fuerzas que le habían afectado sus intereses”.

En esa línea, afirmó: “Equivocan la mirada quienes crean que eso cerró y selló un camino que levantaba las banderas por más democracia y más justicia social. Que se representaban en los debates, el derecho de los trabajadores, un salario digno, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y hay que decirlo, a una convivencia segura y por tanto una política de seguridad pública que dé el ancho y permita esa convivencia. Esto que se llamó un estado social y democrático de derechos, esto que algunos pueden asociar con un estado de bienestar, y que estuvo presente en las movilizaciones, si no tienen respuesta en políticas públicas que sean de cobertura nacional, seguirán vigentes”.

El timonel del PC recalcó que dichas demandas se “modifican desde la perspectiva de una idea de Constitución y de reglas del juego distintas”.

Mismo discurso que levantó la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien frente al monumento a Allende en la Plaza de Constitución, quien llamó “a enfrentar a la derecha negacionista que hace mofa de lo que fue el proceso constituyente de hace dos años” y reconoció que “se incorporaron materias que no hicieron sentido a la ciudadanía, pero también es cierto que nos rige una constitución que fue impuesta en la dictadura, que luego la modificó sustantivamente el presidente Ricardo Lagos, pero que no consagra un Estado social y democrático de derechos. Eso es lo que las y los socialistas buscamos, es lo que desde la izquierda buscamos”.

Vodanovic arremetió contra las celebraciones de la oposición: “Tienen que estar inventando aniversarios para tapar el escándalo que significa el caso Hermosillas, donde quienes aparecen involucrados en eventuales delitos son personas que fueron muy cercanas al presidente (Sebastián) Piñera, como es el caso del exministro (Andrés) Chadwick o el caso del exministro (Felipe) Ward”.

Y agregó que fue “un proceso constituyente que terminó con un porcentaje alto de rechazo de la población porque no le hicieron sentida las medidas que se impulsaban en ese proyecto constitucional, pero eso no significa que la gente no haya querido que haya un cambio de la Constitución”.