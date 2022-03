A dos días de la salida del actual gobierno, ministro Ossa destaca que “el 60% de los compromisos presidenciales están terminados”

A dos días de que el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera deje La Moneda, la mañana de este miércoles el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, hizo un balance de la gestión del ministerio durante estos cuatro años.

En ese sentido, Ossa destacó que “el 60% de los compromisos presidenciales se encuentran terminados y el 36% se encuentra en iniciado, en proceso o tramitación en el Congreso”.

Siguió recordando el Acuerdo Nacional por la Infancia que se tradujo en el actual Servicio Mejor Niñez, “que vino a ser la primera y principal etapa del cierre del Sename”, junto con la “Ley de Garantía de la Niñez que hace poco días atrás el Presidente promulgó”.

También destacó la descarbonización de la matriz energética, el hidrógeno verde en materia de sequía y el nuevo modelo de transporte público RED.

Consultado por la posición de algunos convencionales de solicitar una prórroga al Congreso para entregar el texto constitucional que está definido -hasta el momento- para el próximo 4 de julio-, Ossa señaló que “al menos indirectamente los chilenos cuando votaron apruebo o rechazo el plazo en el cual se tenía que hacer este trabajo, recordemos que eran nueve meses más tres, ya es claro que ya van a tomarse doce meses y en ese sentido invitarlos a seguir trabajando, (...) la invitación es que esto ocurra a más tardar el 4 de julio”.

En tanto, por la posibilidad de que el actual gobierno despache la promulgación de la ley que permite la renuncia de los convencionales por el caso de Rodrigo Rojas Vade, dijo que “entiendo que nos ha llegado el día de ayer en la tarde el oficio que nos va a permitir promulgarla y por supuesto que si eso es así nosotros lo vamos a promulgar a la brevedad posible”.

Por otra parte, preguntado por los dichos de la futura ministra Camila Vallejo, quien señaló en conversación con T13 Radio que “comparto que ha sido uno de los peores o sino el peor gobierno de la historia, hemos tenido sí, hay que reconocer, un proceso de traspaso de información republicano, el cual valoramos, pero no por eso podemos esconder las críticas a su gestión”.

Respecto a ello, el actual ministro sostuvo que “bueno el partido comunista se dedicó a atacarnos durante 4 años, el PC no firmó el acuerdo por la paz, y se trata de una joven generación a la que le toca gobernar y a la cual le daría un consejo, la arrogancia es una muy mala compañera y la verdad que viniendo de quienes contribuyeron solo mediante acusaciones constitucionales y apelaciones a este gobierno, no me queda más que diferenciarme de ellos y desearle mucho éxito y estar siempre disponible para lo que sea mejor para el país”.

Mientras que, la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, en el marco de votaciones en general, aprobó este martes 8 de marzo la iniciativa popular de norma “Cárcel para Sebastián Piñera”.

Sobre este tema, Ossa dijo que “el título de esa iniciativa no se condice con lo que realmente se votó que es una cosa general, distinta, que no está dirigida al Presidente de la República, y yo quisiera volver a lo realmente importante es que se haga una nueva constitución”.